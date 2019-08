Empleados de la Planta de Reciclaje amenazan con un paro de actividades

Ya no toleran una promesa más. Están cansados y buscan una solución inmediata por parte de Raúl Tello, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia. Los trabajadores que cumplen funciones en la Planta de Reciclaje, de Rivadavia, comenzaron con las asambleas y no descartan un paro total de actividades a partir de mañana.

Desde UPCN, Enrique Funes, le comentó a DIARIO HUARPE “esta gente está que no da más de las promesas que le vienen realizando. Hace dos años está todo listo para que le abonen el plus por insalubridad y no pasa nada”.

En el mismo sentido añadió que “vinimos con gente del gremio a realizar una recorrida y es deplorable en las condiciones en las que cumplen funciones. Ni baños en buen estado tienen. El reclamo que nosotros estamos haciendo es simple, por un lado queremos que cumplan pagando el plus por insalubridad y por el otro que mejores las instalaciones y les otorguen elementos de seguridad e higiene. Acá hay compañeros que no tienen ni guantes, ni barbijos y esto no puede ser”.

Para cerrar el sindicalista adelantó que mañana habrá una asamblea en horas del mediodía, cuando inicia la llegada de los camiones, y no descartan un paro total de actividades a partir del jueves..