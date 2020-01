En 2019 el Renatre detectó casi 13.000 trabajadores rurales no registrados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) realizó inspecciones en todo el país durante 2019, en las que se constató la situación laboral de 15.648 trabajadores rurales, de los cuales 12.994 se encontraban en la informalidad.



A través de estas inspecciones -que se realizaron mayoritariamente en actividades que emplean mano de obra temporal y que cuentan con altos índices de trabajo no registrados, como sucede en los sectores hortícola, forestal, olivícola y de cultivo de papa- la tasa de informalidad verificada fue del 83%.



"Este alto porcentaje no es una muestra del trabajo rural en el país, sino que muestra que gracias al correcto focalización inspectiva, consecuencia de una inteligencia previa, se puede llegar a las actividades con mayores índices de trabajo no registrado y maximizar la efectividad del registro en la detección de informalidad, avanzando en la regularización de los trabajadores”, dijo Orlando Marino, presidente del Renatre.



“El desafío que enfrenta el Registro es enorme y por este motivo estamos realizando un intenso trabajo de fiscalización para constatar las condiciones de registración laboral", sostuvo Marino, para luego reseñar que en el sector rural "actualmente tenemos cerca de 330 mil trabajadores declarados mensualmente y de acuerdo a los datos del Sistema de Cuentas Nacionales del INDEC del tercer trimestre de 2019, la tasa de informalidad es del 63%".



El titular del Renatre, en un comunicado de prensa, afirmó que "durante el 2020, seguiremos focalizando la detección de trabajo no registrado y trabajando conjuntamente con los ministerios de Trabajo provinciales y el Ministerio de Trabajo de la Nación".



"De esta manera, busca formalizar las relaciones laborales y profundizar las políticas del registro en lo referido a la erradicación del trabajo infantil y la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral", concluyó Marino.