En 48 horas regirá Decreto de prohibición de vender y tomar alcohol en vía pública en Villa Gesell

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera dijo esta tarde que "toda la comunidad gesellina está muy compungida ante los hechos sucedidos el fin de semana con la muerte del joven Fernando Báez Sosa" y que el decreto de prohibición de comercialización e ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública "entraría en vigencia dentro de 48 horas".



El intendente Barrera, en diálogo con Télam, reiteró que hoy firmó "un decreto que impide la comercialización e ingesta de alcohol en la vía pública, playa, espacios públicos, interior de estadios, polideportivos y otros sitios de igual naturaleza".



Esta medida, que "entraría en vigencia dentro de 48 horas, de ser aprobada por el Honorable Concejo Deliberante" (HCD), se tomó luego de varios episodios de violencia en la localidad balnearia.



Barrera consideró que, de todos ellos, "el más trágico es la muerte de Fernando Báez Sosa".



El jefe comunal también consideró "que algunos medios nacionales se han ensañado con nuestro destino con el solo propósito de desprestigiarnos, cuando siempre Villa Gesell fue una ciudad turística que apuesta a la hospitalidad, las relaciones humanas y la que tiene la premisa de que todo aquel que nos visite lo pase bien, en familia y de manera amigable".



Barrera puso el decreto 0343/2020 a disposición del HCD y explicó que "esto forma parte de una herramienta. Si bien hay una ley nacional, la 24788 (de lucha contra el alcoholismo), por la que queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desde la legislación local aportamos la opción de reforzar esa norma para dotar de más herramientas a la policía bonaerense y a los inspectores municipales para el secuestro y el control de las bebidas".



Voceros del municipio explicaron que el intendente deberá enviar el decreto con su firma al Concejo Deliberante local -en el que cuenta con quórum propio- con un pedido de sesión extraordinaria.



Una vez recibida la resolución por el presidente del Concejo Deliberante, tendrá un mínimo de 48 horas hábiles para habilitar la sesión, por lo que el documento podría ser tratado recién a partir del próximo viernes por la tarde.



El intendente gesellino consideró que "el abuso de alcohol es algo de lo que también nos estamos ocupando. No tengo dudas que se trata de un cambio cultural, de educación y de concientización ya que el alcohol en exceso produce daños irreparables".



"Vivimos tiempos donde las redes sociales y la tecnología dejan de lado los vínculos humanos. Desde el Municipio siempre concientizamos a la juventud desde el lugar de los valores, del estar dispuesto a ayudar al otro, del ser solidario y hospitalario a la hora de recibir a un turista o un visitante" aclaró.



Y advirtió que "tenemos que seguir inculcando valores desde el Estado y la familia, ya que son la clave para que nuestras futuras generaciones logren el éxito y no el desprestigio, la indiferencia y la violencia en todos sus sentidos".



Barrera no dudó en considerar que "hoy la agresividad está en las relaciones humanas, en la falta de diálogo dentro del seno familiar. No puede ser que por redes sociales unos a otros se agredan y peleen porque eso luego es llevado a la calle y suceden episodios espantosos como el que vivimos el sábado pasado".