En agosto se cumplieron 16 meses consecutivos sin importaciones de crudo, desde 2012

POR AGENCIA TÉLAM

La producción de gas en agosto creció 7,9% y la extracción de petróleo también se incrementó en 5,5%, lo que refleja la continuidad de la tendencia alcista de la actividad hidrocarburífera, lo que permitió alcanzar 16 meses sin importaciones de crudo, informó hoy el Ministerio de Hacienda. "En agosto continuó creciendo la producción de gas y petróleo. La producción de gas en agosto creció un 7,9% con respecto al mismo mes del año anterior; es la producción más alta desde agosto de 2007", informó la cartera de Hacienda, de la cual depende la Secretaría de Energía. La producción de gas natural es la más alta en 12 años con 144 millones de m3 diarios, y si bien el gas convencional tuvo una caída de 6%, la producción no convencional lo compensó con un crecimiento interanual de 31%, dentro de lo cual el shale gas se incrementó 74% interanual, con una producción de 36 MMm3 (millones de metros cúbicos) diarios". En tanto, la producción de petróleo "aumentó un 5,5% respecto a agosto del año pasado, y acumula 18 meses de crecimiento interanual ininterrumpido" con un volumen de 518 miles de barriles diarios (kbbl/dia). La extracción de crudo en todas las cuencas del país reflejó una caída del 3% del petróleo convencional en tanto que la producción no convencional más que compensó al crecer un 58%, de la cual el shale oil tuvo un crecimiento interanual de 65%, con un volumen de 101 kbbl/día. La información oficial destacó que, "además, en agosto se cumplieron 16 consecutivos meses sin importaciones de crudo, algo que no ocurría desde 2012". También se explicó que "gran parte de este aumento en la producción es el resultado del desarrollo en Vaca Muerta, que cuenta actualmente con 19 empresas operadoras y 11 áreas de desarrollo masivo". Dentro del total de la producción de hidrocarburos, el 25% de la de gas y el 19% de la de petróleo son generados hoy en Vaca Muerta.