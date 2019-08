En defensa de los niños, ellos tienen la palabra

La dedicatoria del Principito de Antoine de Saint-Exupéry a su amigo dice: “Todas las personas mayores antes han sido niños. (Pero pocas de ellas lo recuerdan). Corrijo, por consiguiente, mi dedicatoria: A LEÓN WERTH, cuando era niño”

Con estas palabras encierra una idea que revolotea, los adultos nos olvidamos de lo que significa ser niños.

A los niños se los silencia constantemente, se los desoye, se les da menos tiempo. Las reglas del sistema son así, ya sea por trabajo, estudio u otras obligaciones, el tiempo con el "otro" se achica. Buscar alternativas debería ser un objetivo de nosotros, los adultos.

Hoy DIARIO HUARPE le da la palabra a los protagonistas para ver que nos dicen de ese país que todos hemos habitado, la niñez.

Felipe es pequeño e hiperkinético, habla mucho y entiende preguntas complejas. Su risa es contagiosa e incentiva a que todo esté en movimiento, como una danza continua. Lleva la felicidad como un estandarte.

Cuando se le preguntó qué le hacía feliz contestó: "Jugar con mis amigos". Como un pequeño maestro, Feli ya entendió el valor de la amistad y lo recuerda.

More parece tímida pero responde con soltura. A pesar de estar nerviosa, se llena de valor y participa. Cuando le preguntamos que no debía hacer un niño contestó con seguridad: "Los niños no deben trabajar". Amante de la naturaleza y el arte, More espera ayudar a los animales cuando sea grande.

Astrid tiene objetivos muy claros, ser actriz. Deja en evidencia que lo suyo es la actuación. Ella es una apasionada de lo viajes porque según ella "conocés cosas distintas". Cuando se le pregunto sobre la cosa más importante, ella dijo: "Mi familia".

La felicidad que destila Astrid es inrobable.

Por último el pequeño genio Lautaro. Con él se puede hablar horas y horas y algo tiene para decir.

Es un lector empedernido porque según el "Las historias cuentan cosas que distraen y te muestran cosas distintas, además las historias te enseñan a no cometer los mismos errores, te enseñan a poder expresarte".

Los niños entienden lo que sucede al rededor, a su manera tratan de descifrar el mundo, lo esencial ya lo saben. La importancia de cuidar a los que nos rodean, la importancia de cultivar el espíritu, está entre sus prioridades. Pararse a escucharlos es una buena opción.

Los niños inevitablemente crecerán. De a poco se acercan al país de la adultez, ser buenos anfitriones con estos inmigrantes es una tarea pendiente. Llenarlos de regalos está bien, los hace felices, pero que eso no vaya acompañado de la ausencia, el valor de regalarles tiempo es inconmensurable.

Desde DIARIO HUARPE les deseamos un verdadero feliz día del niño.