En el 2021 no pudo, pero ahora tuvo su revancha: un sanjuanino emocionó en La Voz

Un sanjuanino emocionó a todos en La Voz en la noche del domingo y hasta llevó un poncho de regalo para uno de los jurados.

Se trata de Andrés Cantos, quien interpretó la canción El Patio de Pablo López. No era la primera vez que el veinteañero pisaba ese escenario, ya que en el 2021 participó del programa, pero no fue elegido. Es por ello que en este 2022 no quiso desaprovechar la oportunidad y volvió al programa de canto.

Cuando llevaba menos de un minuto cantando, Ricardo Montaner y Lali presionaron el botón y se dieron vuelta debido a que querían que fuera parte de su equipo. Tan sólo algunos segundos después, La Sole hizo lo mismo. Quienes no optaron por tomar esta decisión fueron Mau y Ricky.

Una vez que terminó el tema, Andrés dijo: “Estoy de vuelta, estuve el año pasado, canté una chacarera, pero creo que me excedí de energía, pasaron muchas cosas, estaba enojado. Ahora no entra en mi cuerpo la felicidad, gracias”.

El joven es policía y participa en la banda de música de la institución. Foto: gentileza.

Fue Sole quien le dirigió las primeras palabras y aseguró: “Me encanto la elección, al principio te note un poco desalineado, pero no falto el sentimiento. Me encanto lo que hiciste, te pido disculpas por la otra vez y me alegra que vuelvas feliz”.

Mientras que, Lali le aseguró “me emocionaste mucho”. Después, confesó que quiso darse vuelta lo más rápido posible porque quería verlo. “Cuando giré me super emocioné estabas super metido en la canción, estuviste muy muy bien”.

Por último, Montaner le dio dos razones para que el sanjuanino eligiera formar parte de su equipo. La primera fue que “el año pasado lo que sembramos en ti lo pusiste en práctica”. La segunda “porque tienes una voz espectacular que no mostraste la vez pasada”.

Finalmente, Andrés eligió a Montaner y le regaló un poncho sanjuanino, luego de esto se fundieron en un abrazo.

“Nos hacen sentir muy bien a los soñadores, a cada artista que se presenta en este escenario enorme, es una sensación muy linda, son sensaciones nuevas de forma permanente, gracias por darnos estas oportunidades”, cerró el cantante sanjuanino.

Andrés es oriundo de la localidad de La Bebida, en Rivadavia. Es policía y participa en la banda de música de la institución. Además, lleva la música en su sangre debido a que es hijo del reconocido cantante Abelino Cantos. Incluso, participó del festival de Cosquín y también de la Fiesta Nacional del Sol.

