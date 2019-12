En el Consejo Federal Contra el Hambre confían en que Fernández dinamice el consumo interno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), Isaac Rudnik, quien forma parte del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, subrayó hoy que espera que la próxima gestión de Gobierno encabezada por Alberto Fernández, "vuelva a crecer la economía, que se dinamice el consumo interno, el mercado nacional".



"Hay mucha expectativa para que la serie de anuncios que viene haciendo el desde hoy presidente Alberto Fernández se efectivicen, y que podamos reiniciar un camino diferente, que será muy difícil y complicado pero que nos lleve en una dirección opuesta a la que nos trajo la política económica del gobierno de (Mauricio) Macri”, declaró a la radio Provincia.



Sostuvo que “es impostergable congelar o controlar los valores de los productos de la Canasta Básica como instrumento de emergencia" y que hace falta que esos productos "no sigan la tendencia ascendente que tuvieron estos años y puedan ser accesible a un presupuesto de todos los hogares”.



Destacó que “ese congelamiento debería ser complementado con un aumento en las asignaciones, en los salarios mínimos, en las jubilaciones", para que los sectores de menores ingresos "tengan la posibilidad mejorar en lo inmediato, porque estamos con los sectores de menor ingreso con una situación muy complicada que se agrava permanentemente”.



Rudnik aseguró que "hay voluntad" de que un acuerdo de precios "se implemente desde los trabajadores y sectores de los movimientos sociales".



"Me parece que el Gobierno estará anunciando la convocatoria de que se implemente un acuerdo. Hay que observar si realmente está esa misma voluntad de los sectores empresarios más poderosos", apuntó.



"Si se sanciona la ley de Góndolas y los grandes supermercados ponen un recurso de amparo para que esto no se implemente", señaló como ejemplo.



Señaló que con la ley de Góndolas, recientemente sancionada, "se abre la posibilidad de que las pymes puedan poner sus productos en las góndolas”, remarcó defendiendo esa normativa.



“Ésta seria una posibilidad de redinamizacion de la economía de estos sectores, que ocupan mayor posibilidad de mano de obra en el país”, puntualizó Rudnik.