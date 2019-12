En la Ciudad funcionan las guardias de hospitales y el transporte público con horario limitado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó que hoy y mañana funcionarán solo las guardias de los hospitales, no habrá recolección de basura y los transportes públicos circularán con horario limitado.



Los dos días las guardias de los centros de salud porteños estarán abiertas y trabajará el SAME, según un comunicado del Ejecutivo porteño, que advirtió que ante urgencias causadas por pirotecnia los heridos deberán acudir al Hospital de Quemados (Av. Pedro Goyena 369), Hospital Oftalmológico Santa Lucía (Av. San Juan 2021) y Hospital Oftalmológico Lagleyze (Av. Juan B. Justo 4151).



Hoy todas las líneas de subte funcionarán de 5.30 a 22, con frecuencia de día sábado, y el Premetro de 5.30 a 21.



En tanto, el miércoles 25 las líneas de subte y el Premetro tendrán un cronograma de domingo y feriados, de 8 a 22.30.



Las inhumaciones de los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y en el crematorio de la Ciudad de Buenos Aires se realizarán de 9 a 12 en el lugar de destino, mientras que las del miércoles 25 de diciembre se harán a depósito del Cementerio de Chacarita.



El sistema de ecobici funcionará una hora por persona el 24 y dos horas el 25 de diciembre.



Para quienes circulen en auto, los días 24 y 25 de diciembre estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo los días hábiles de 7 a 21.



No obstante, no estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde esa restricción se mantiene las 24 horas. El estacionamiento medido tendrá vigencia el 24 pero no el 25.



Respecto a la recolección de residuos, el 24 de diciembre no habrá servicio, mientras que el 25 funcionará con normalidad.



El ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana pidió no arrojar basura a los contenedores para evitar su acumulación ni tirar residuos áridos como cascotes, metales, maderas, restos de poda ya que pueden dañar el equipo recolector.



Para Emergencias, Defensa Civil y Guardia de Auxilio se mantendrán activas las guardias durante las 24 horas.