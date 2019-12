En La Plata, mañana y el miércoles no abrirán oficinas ni se cobrará estacionamiento medido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Municipalidad de La Plata informó que a raíz del feriado del 24 de diciembre y el correspondiente por Navidad, las oficinas gubernamentales de la Comuna permanecerán sin atención al público y que retomarán su cronograma habitual de actividades el jueves.



Según informaron hoy voceros del Municipio, se elaborará un esquema específico para el servicio de recolección de residuos; en el Casco Urbano y primer anillo (zona comprendida entre 122 y 137 desde 526 a 80) los recorridos se adelantarán para el 24 de diciembre al mediodía, por lo que se solicita a los vecinos sacar la basura durante las primeras horas de la mañana.



A su vez, detallaron que en el resto del partido el acopio de residuos y la recolección de bolsa verde funcionará en su horario habitual desde la madrugada del martes 24; mientras que no habrá prestación del servicio durante la jornada de Navidad.



En tanto, se comunicó que durante ambos días no funcionará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque la Secretaría de Convivencia Urbana realizará inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad.



Además, se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de reclamos 147 que funciona las 24 horas de los 365 días del año.



En relación a los Centros de Salud, dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias (SAME) trabajará con total normalidad, atendiendo urgencias al número 107.



La República de los Niños funcionará el día lunes 24 con todas las actividades educativas programadas de 10 a 18 horas; mientras que el martes 25 el parque abrirá, pero sin las tradicionales propuestas.



Según se detalló, el Mercado Central estará abierto sólo el martes de 8 a 13 para la venta al público, y estará cerrado durante el feriado de Navidad.



Por su parte, el Mercado Regional funcionará el martes 24, y el miércoles 25 permanecerá cerrado.



En cuanto al Cementerio Municipal, abrirá al público ambos días, de 7 a 18, mientras que el servicio de cochería será de 8 a 12, por los ingresos laterales al histórico predio.