En qué consiste el paquete de medidas que apura el Gobierno para reactivar la economía

La decisión del oficialismo de avanzar aceleradamente en el Congreso con el proyecto de ley que exime del pago de Ganancias a 1,2 millones de trabajadores está atada al entramado de al menos tres negociaciones paralelas que lleva adelante el Gobierno con un objetivo central: reactivar la economía antes de que llegue una nueva ola de Covid-19 a la Argentina y que la debacle social sea inmanejable.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a una inusual sesión para el sábado con la intención de aprobar el proyecto de Ganancias tras acordar esta estrategia con Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El Presidente instó a Massa a dar señales inmediatas a la clase media con el proyecto de Ganancias que traerá alivio para el bolsillo de los trabajadores luego de un año de pandemia en que la economía de millones de familias se puso en jaque. Y Cristina Kirchner le aseguró a Massa que la iniciativa será tratada con celeridad la semana que viene en el Senado una vez que la apruebe Diputados.

Todo esto cuadrará en el universo kirchnerista si se acompaña de otras negociaciones en curso en la Casa Rosada. Según coincidieron en señalar a El Cronista desde la Jefatura de Gabinete que conduce Santiago Cafiero el Gobierno busca apurar el proyecto que grava con más impuesto a las Ganancias a las empresas. A la vez, la Secretaría de Energía está terminando de cerrar una propuesta de aumento segmentado de tarifas de servicios públicos, la oposición deberá avalar la nueva prórroga a la ley de biocombustibles y ya se empezó a elaborar un novedoso plan de Matías Kulfas para incentivar a las pymes a generar empleo para los jóvenes. Y el denominado "círculo virtuoso" que menciona el Gobierno se completará con el anuncio de un programa de créditos hipotecarios que reemplazará a los UVA con cuotas que se actualizarán según la evolución de los salarios.

"La reactivación de la economía es un gran rompecabezas por armar cuanto antes sin dejar de lado el plan de vacunación", graficaron en el gobierno para mostrar las intensas negociaciones que giran alrededor del debate de Ganancias. Todo esto es acompañado por un plan de restricciones más fuertes en las fronteras y reducción de vuelos para evitar un aumento de la curva del Covid-19 pero evitar una mayor limitación a la actividad económica.

Gran parte de todo este paquete de medidas que apura el Gobierno lo esbozó Alberto Fernández en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso donde lanzó una dura embestida contra la Justicia.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, está convencido de que el proyecto de eliminación de Ganancias para 1,2 millones de trabajadores tendrá mayor efecto si se acompaña de inmediato con la iniciativa que propone una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia gravada de las empresas. Así, la iniciativa oficial prevé que todas las empresas que no distribuyan dividendos pagarán una tasa efectiva inferior al 35% vigente en Argentina entre 1998 y 2015. Y, sólo aquellas sociedades que obtengan una ganancia anual superior a $ 3,9 millones y distribuyan todas las ganancias obtenidas pasarán a pagar una tasa efectiva superior a dicha alícuota.

También la idea oficial definitiva propone una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia gravada. Un primer escalón del 25% para ganancias netas de hasta $1,3 millones; el segundo escalón del 30% para ganancias netas de entre $1,3 millones y hasta $2,6 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas superiores a $2,6 millones. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota del 7%, a través del impuesto cedular vigente.

Con el esquema propuesto, aseguran en el Ejecutivo, el 75% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en 2020. En su mayoría se trataría de pymes.

Claro que para los sectores de la oposición y los oficialistas de provincias sojeras todo esto cerrará aun más si se logra consensuar el proyecto de Máximo Kirchner que reduce el corte de biocombustibles en la nafta y en gasoil. Algunos creen que esto sería un "retroceso" para los productores de biocombustibles mientras que beneficiaría a las empresas petroleras.

En paralelo a este debate parlamentario, la Secretaría de Energía que lidera el kirchnerista Darío Martínez avanzó con el borrador de una resolución o decreto (aun no está definido el formato) para fijar un nuevo "criterio socioeconómico" o segmentación del aumento de tarifas de servicios públicos. Ya se empezaron a cruzar datos de consumo poblacional entre el Banco Central, la base del Syntis, la AFIP, Anses y los bancos. La idea del Gobierno es que en este cruce de datos haya un mecanismo fino de corrección en el aumento de tarifas que dará alivio a los bolsillos de la clase media y no así de los grandes contribuyentes. El Cronista adelantó el lunes que las boletas finales de energía solamente tendrían un incremento de 9%, según propone el kirchnerismo, para que mejore el poder de compra de los asalariados. Pero todo aún está en debate.

Y por último, con la misma idea de reactivar la economía, el Gobierno ya se puso a trabajar en un proyecto tendiente a inyectar fondos a las pymes para generar empleo joven. Se trata de una iniciativa que maneja Kulfas y su equipo con estricta reserva para que se reactive la economía en los sectores de clase media con jóvenes que hoy están desempleados.

El entramado de toda esta negociación busca dar con una reformulación en la alicaída economía argentina. La tarea no es sencilla y desde la Casa Rosada admiten que sólo funcionará si las paritarias salariales que negocien gremios y empresas logran imponer sueldos por encima de la inflación.

Por: MARTÍN DINATALE