En Rawson no habilitaron las caminatas saludables

Pese a que el gobernador Sergio Uñac, este viernes en el marco de los anuncios de ingreso en la Fase 3 de aislamiento habilitó las caminatas saludables en toda la provincia, el intendente de Rawson, Rubén García, decidió no habilitarlas por considerarlo un riesgo innecesario teniendo en cuenta el actual panorama sanitario y el comportamiento de la gente.

“Es complicado habilitar este tipo de actividad por como está la situación y la irresponsabilidad de la gente”, empezó diciendo Rubén García a DIARIO HUARPE “Acá no se trata estados nacionales, provinciales o municipales, se trata de responsabilidades individuales y me parece que no ha quedado demostrado que el comportamiento de la sociedad a sido la correcta”.

Riesgo latente

Según el jefe comunal las caminatas podrían aumentar las situaciones de riesgo, ya que a los lugares habilitados van a concurrir personas de diferentes barrios y como esta la situación, nadie garantiza que se vayan a cumplir los protocolos previamente establecidos.

“Por más que el municipio ponga gente a controlar, los riesgos van a estar”, indicó

García asegura que evaluarán durante toda la semana el comportamiento de la gente y la curva de contagios del Covid-19, y a partir de esos datos determinarán cómo siguen y que medidas tomarán.

“Tomar esta decisión no me convence todavía por la responsabilidad individual”, dijo “Creo que si no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo, esto nos va a pasar por arriba a todos”, concluyó García.