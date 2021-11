En Rivadavia, el oficialismo apoyaría el proyecto de Acceso a la Información Pública

El Frente Todos, a través del concejal bloquista Walter Vázquez, presentó en Rivadavia un proyecto de ordenanza para garantizar el Acceso a la Información Pública en el departamento. Tras esto, el presidente del cuerpo legislativo, Juan Cruz Córdoba, dialogó con DIARIO HUARPE y fue tajante al decir que desde el oficialismo municipal no pondrán ningún palo en la rueda para que salga aprobada la iniciativa, siempre y cuando cumpla con todo lo necesario.

También aprovechó la ocasión para lanzar un dardo por elevación al espacio oficialista provincial al decir que “pretenden que los demás cumplan con lo que ellos no cumplen”. Esto en clara alusión a que, a nivel provincial, la gestión uñaquista no adhiere a la ley nacional que sacó Juntos por el Cambio y está vigente sobre el acceso a la información pública.

Sobre el proyecto de ordenanza que ingresó el pasado día viernes, Córdoba apuntó que “fue derivado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y, ahora, esa comisión deberá evaluarlo, determinar si corresponde o no que avance y verificar si consta de todos los mecanismos para que la ordenanza salga aprobada”.

El presidente del Concejo Deliberante dijo también que todo proyecto que involucra al Ejecutivo municipal, como en este caso que compromete el ejercicio diario, se charla con el intendente Fabián Martín. Además, aseguró que “no creo que nosotros vayamos a poner palos en la rueda”.

Para qué serviría la Ley de Acceso a la Información Pública en Rivadavia

1- Tener el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, promover la participación ciudadana, la rendición de cuenta, y la transparencia de la gestión pública en el Municipio de Rivadavia.

2- Toda solicitud de información pública requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor a 15 días hábiles. En caso de que se venza el plazo establecido podrá ser prorrogado de forma excepcional y por única vez por 7 días hábiles más.

Críticas a Vázquez, el bloquismo y el Frente Todos

El edil de Juntos por el Cambio, Juan Cruz Córdoba, salió con los tapones de punta y cruzó a su par bloquista, Walter Vázquez, al señalar que “yo creo que, tanto en lo político como en la vida, hay que ser coherentes. El gobierno nacional anterior puso en marcha la ley de Acceso a la Información Pública y el gobierno provincial no adhirió hasta ahora”.

En este sentido dijo que “Vázquez es quien presenta este proyecto, él es autoridad del Partido Bloquista y este partido es parte del Frente Todos, que gobierna San Juan hace muchos años. Él es una de las personas de confianza de Luis Rueda y Rueda es una de las personas de confianza del gobernador Uñac, entonces es muy raro que esto no venga como siempre sucede, en cascada. Cuando hay una ley nacional, que se hace con el consenso de todos, luego adhieren las provincias y al último los municipios y acá un concejal presenta sin que su partido apoye la adhesión a la ley nacional”.

Para cerrar y continuando con las críticas al Frente Todos, el presidente del concejo resaltó que “pretenden que los demás cumplan y ellos no, esto me parece que no va con lo que ellos mismos ponen en el proyecto de republicanismo, democracia y transparencia”.