En San Juan no habrá salidas recreativas hasta después del 10 de mayo, por lo menos

“No, por ahora no, vamos a ver para después del 10 de mayo, no es seguro tampoco”.

Esa fue la respuesta que dio este lunes una calificada fuente del Gobierno provincial cuando fue consultada por DIARIO HUARPE sobre la posibilidad de que en los próximos días se implementen en San Juan las salidas recreativas de una hora. La medida fue autorizada por la Nación, pero los funcionarios y los especialistas de la provincia sostienen que hay que seguir como hasta ahora porque los resultados para prevenir el coronavirus están siendo óptimos. Otros distritos argentinos han adoptado la misma posición.

Las provincias han seguido todos los lineamientos de la Nación para frenar la enfermedad COVID-19, pero el presidente Alberto Fernández aclara siempre que en cada una hay situaciones particulares y que tienen autonomía para decidir cómo y en qué momento ir abriendo la cuarentena. En ese marco es que, esta vez, San Juan seguirá un camino propio y no habilitará las salidas de una hora por día para sus ciudadanos.

La expectativa de que menores de edad y adultos puedan abandonar sus casas una vez al día surgió la semana pasada, cuando ya se mencionaba extraoficialmente como una alternativa. El DNU presidencial firmado el fin de semana da esa licencia para los distritos que lo crean conveniente con el objetivo de atemperar los efectos del confinamiento en los más chicos fundamentalmente y lo restringe a una circulación no más allá de los 500 metros del domicilio.

La gestión de Sergio Uñac salió el domingo a aclarar rápidamente que en San Juan aún no hay vía libre y que, en todo caso, se analizará esta semana. Finalmente, tras el asesoramiento de los especialistas médicos, las fuentes revelaron que la decisión es no habilitar las salidas hasta después del 10 de mayo, que es la fecha de vigencia de la nueva prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país. Significa que hasta el 11 del mismo mes, por lo menos, no habrá excepciones para dar paseos.

Así las cosas,para niños, adolescentes y adultos sanjuaninos seguirá siendo obligatorio permanecer en sus casas para evitar riesgos de contagio. Los más grandes podrán salir únicamente a comprar provisiones básicas para la familia (alimentos y medicamentos), cobrar haberes, pagar obligaciones o cuando estén autorizados a circular por ser parte de una servicio esencial o trabajar en algunas de las actividades que se han ido exceptuando. Cuando no puedan acreditar algunas de esas situaciones, quedarán a tiro de ser acusados de violar el aislamiento y tener que ir a juicio en Flagrancia.

Aunque en la administración uñaquista saben que la cuarentena empieza a generar hastío, no pierden de vista que la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con las restricciones que se vienen aplicando. En San Juan hubo solamente dos casos positivos de coronavirus (dos mujeres que ya se curaron), no hay circulación viral y no quieren arriesgarse a episodios que puedan tirar por la borda todo el esfuerzo y dar lugar a que las cifras de la COVID-19 se disparen rápidamente.

Cualquier mensaje oficial acentuará el pedido de mantener una conducta ciudadana responsable y paciencia para seguir en resguardo por un tiempo más, además de internalizar la necesidad de la distancia social como una de las claves para levantar progresivamente la cuarentena.

La economía

Si bien la prioridad es lo sanitario, el Gobierno provincial sí se ha enfocado en reactivar de a poco el aparato económico y que los trabajadores vuelvan a tener la posibilidad de generar ingresos para subsistir. Se hizo eco de cada una de las excepciones que fue instaurando la Nación y a partir de este lunes habilitó la vuelta de la industria, la actividad de los peluqueros, los profesionales libres y el servicio doméstico, que se suman a abogados, contadores, médicos, odontólogos, los oficios (plomero, electricista, carpintero, pintor, etcétera), el comercio por Internet y por teléfono y la obra privada, entre otros, que habían sido autorizados anteriormente.

Hay otras jurisdicciones que también han desistido de las salidas recreativas. Con muchos más casos que San Juan, provincias como Buenos Aires, Misiones, Córdoba y Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creen que sería empeorar el panorama, prefieren demorarlas y mantener las prohibiciones de circulación.

Para el 10 de mayo faltan prácticamente dos semanas y en Casa de Gobierno se tomarán ese tiempo para decidir cuáles son los mejores pasos a seguir y cómo están dadas las condiciones para ablandar la cuarentena. Además de la posibilidad de darles el OK a nuevas actividades económicas, sobre la mesa de análisis estará el tema de los paseos.

Una de las cuestiones a estudiar al dedillo es el protocolo a aplicar en caso de que se habiliten. Como ya se viene barajando, además de las medidas de protección, no se descarta imponer un horario límite para hacer uso de la opción de salir y definir días según la terminación de DNI.