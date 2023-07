En el Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico, que se conmemora cada año el 3 de julio, DIARIO HUARPE, a través de Eco Huarpe, se suma a la iniciativa global que tiene como objetivo crear conciencia sobre el impacto negativo que genera en el medio ambiente las bolsas y todos los productos derivados del plástico. Es que según los datos que se manejan en la provincia de San Juan, el número supera las 71.000 toneladas (71.677.298 de kilos) al año, o más de 87 kilos per cápita. Un número que alarma, ya que se estaría superando el promedio nacional por más de 30 kilos.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) cada año se producen en el mundo más de 400 millones de toneladas de plástico, de los cuales solamente el 9% se recicla, el 12% se quema y el 79% restante se acumula en vertederos o en el entorno natural.

Si las tendencias actuales de producción y gestión de residuos continúan, se estima que alrededor de 12.000 millones toneladas métricas (Mt) de residuos de plástico estarán en vertederos o en ambientes naturales para 2050.

Cuál es la realidad en Argentina y San Juan

De acuerdo con una serie de estudios nacionales recientes, cada argentino genera, en promedio, 55 kilos de desechos plásticos al año. Un número que ubica a los habitantes de este país entre los mayores generadores de desechos plásticos en la región y entre los 25 de los que más producen en todo el mundo. Y San Juan no es ajena a esta realidad. Es más, los números son más alarmantes, porque según los datos estimativos que se manejan en la provincia, se estaría superando el promedio nacional por más de 30 kilos.

Por más de 30 kilos

Si bien en San Juan no se tiene un número exacto de la cantidad de plásticos que se desecha por año, por persona (porque de los residuos que ingresan al Parque de Tecnologías Ambientales no están discriminados los residuos escombros), se estima que cada sanjuanino genera por año un promedio de 87,6 kilos de plásticos.

Los desechos plásticos generados anualmente por persona varían de 221 kilos en los Estados Unidos, 114 kilos en los países europeos y 69 kilos para Japón y Corea

"Por día, al PTA de Rivadavia ingresan entre 600 y 800 toneladas de residuos de todo tipo", dijo a DIARIO HUARPE la subsecretaria de Residuos Sólidos y Urbanos de la Provincia, Gabriela Pérez. "Y a ese número, hay que sumarle un poco más del 10% de lo que se trata en las Plantas de Tratamiento de los departamentos alejados", agregó. Es decir, un número que estaría variando entre las 700 y 900 toneladas de residuos por día en todo San Juan.

A la hora de ahondar en los porcentajes de selección y categorización de los residuos, la funcionaria dijo que la Secretaría de Ambiente no los tiene definidos. No obstante, en función a las variables y estadísticas que se manejan a nivel mundial, a los volúmenes de residuos que se tratan en las plantas sanjuaninas y a la población que tiene la provincia (818.234 habitantes - Censo 2022), se deduce que cada sanjuanino estaría generando entre 1 y 1,2 kilos de residuos domiciliarios por día, a un promedio anual de 438 kilos por persona. Y de ese número, el 20% serían plásticos, o sea 87,6 kilos de residuos plásticos per cápita, por año, o un total de 71.677.298 de kilos por año en todo San Juan.

"De las 24.000 toneladas promedio de residuos mensuales que se generan en la provincia, se reciclan 100 toneladas al mes", afirmó la funcionaria. "Y de ellas, el 25% son residuos plásticos".

Este dato aporta que en San Juan solo se recicla el 1% del plástico, mientras que en el mundo el porcentaje ronda el 9% y se lo considera bajísimo.

San Juan aporta al país más basura que ciudadanos

Según la Organización de las Naciones Unidas, cada año en el mundo se recolectan unos 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. De ese total, Argentina aporta más de 11 millones de toneladas de basura al año y San Juan, más de 290 mil toneladas. Otro número que también alarma, porque si se tiene en cuenta que la provincia sanjuanina representa el 1,8% (818.234 habitantes) de la población Argentina (46.044.703 habitantes), en relación con la generación de basura anual, el porcentaje se eleva al 27%.

Nunca es tarde para cambiar

Los productos plástico son un grave problema ambiental en el mundo debido a su producción masiva, su corta vida útil y su lento proceso de descomposición que se estima de 150 y 500 años.

Arrastre por inundación en una de las calles de Pocito, San Juan. Foto: DIARIO HUARPE.

El Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico busca promover alternativas sostenibles y fomentar cambios en los hábitos de consumo. Muchos países y ciudades han implementado medidas para reducir el uso de bolsas de plástico como prohibiciones, impuestos o cobros por su uso. Estas acciones han demostrado ser efectivas para disminuir la cantidad de bolsas de plástico en circulación y fomentar la adopción de opciones más ecológicas, como bolsas reutilizables de tela o bolsas biodegradables.

También en este día se busca educar a la humanidad sobre los problemas ambientales asociados con los plásticos en general. Se alienta a las personas a optar por alternativas más sostenibles, como el uso de recipientes reutilizables para transportar alimentos y bebidas, la compra a granel para evitar envases innecesarios y la elección de productos con empaques biodegradables o compostables.

Al reducir el uso de bolsas de plástico y optar por alternativas más amigables con el planeta, podemos contribuir a la conservación de los recursos naturales, proteger la vida silvestre y reducir la contaminación causada por los plásticos.

Impactos negativos del plástico en el planeta

Contaminación del medio ambiente

El plástico es una de las principales fuentes de contaminación en el mundo. Muchos plásticos terminan en los océanos, ríos, lagos y otros cuerpos de agua, lo que provoca graves daños a los ecosistemas acuáticos y la vida marina.

Además, cuando los plásticos se descomponen en partículas más pequeñas, conocidas como microplásticos, pueden ingresar a la cadena alimentaria y afectar a los animales y seres humanos que los consumen.

Degradación lenta

El plástico es un material altamente resistente a la degradación. Algunos tipos de plástico pueden tardar cientos de años en descomponerse por completo. Esto significa que los desechos plásticos que se generan hoy, seguirán afectando al medio ambiente durante muchas generaciones futuras.

Basura en una zona de la capital sanjuanina. Foto: DIARIO HUARPE.

Impacto en la vida marina

Los plásticos representan una amenaza significativa para la vida marina. Las aves marinas, los mamíferos marinos y los peces a menudo se enredan en bolsas de plástico y otros desechos, lo que puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

Además, muchos animales marinos ingieren plásticos por error, lo que puede provocar asfixia, obstrucción del sistema digestivo y toxicidad.

Daños en los ecosistemas terrestres

Los desechos plásticos también afectan los ecosistemas terrestres. Los vertederos y áreas contaminadas con plásticos pueden liberar sustancias químicas tóxicas que contaminan el suelo y el agua subterránea, poniendo en peligro la salud de las plantas, los animales y los seres humanos que dependen de estos recursos.

Muchos plásticos terminan en los océanos, ríos, lagos y otros cuerpos de agua.

Consumo de recursos naturales

La producción de plástico requiere una gran cantidad de recursos naturales, como petróleo y gas natural. Esto contribuye a la explotación de los recursos finitos del planeta y a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de extracción y fabricación.

Es fundamental reducir el uso de plásticos desechables, fomentar la reutilización y reciclaje, así como promover alternativas más sostenibles para minimizar su impacto en el medio ambiente del planeta.

Cifras y números de los impactos

Se estima que se producen más de 400 millones de toneladas de plástico cada año a nivel mundial (Fuente: ONU Medio Ambiente). Se estima que alrededor del 50% de todo el plástico producido es de un solo uso, como bolsas, envases y botellas (Fuente: ONU Medio Ambiente). Según estimaciones, más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año (Fuente: Fundación Ellen MacArthur). Se estima que para el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos, si no se toman medidas adecuadas (Fuente: Foro Económico Mundial). Los plásticos degradables pueden tardar hasta 400 años en descomponerse y algunos plásticos convencionales, pueden tardar incluso más tiempo (Fuente: Earth Day Network). Se estima que alrededor del 91% de todo el plástico producido no se recicla (Fuente: National Geographic). Los microplásticos, partículas diminutas de plástico, han sido encontrados en ríos, lagos, suelos y hasta en el aire que respiramos (Fuente: Greenpeace). Más de 100.000 mamíferos marinos y un millón de aves marinas mueren cada año debido a la contaminación por plásticos en los océanos (Fuente: ONU Medio Ambiente). Según estudios, se estima que los humanos consumen aproximadamente 5 gramos de plástico a la semana, lo que equivale al peso de una tarjeta de crédito (Fuente: World Wildlife Fund).

Dato 1

En el mundo, se compran un millón de botellas de plástico cada minuto y se usan hasta 5 billones de bolsas de plástico descartables al año a nivel global.

Dato 2

En total, la mitad de todo el plástico producido se diseña para usarlo una sola vez y después, tirarlo.

Para tener en cuenta

