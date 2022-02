En San Juan trabajan para la reconversión de los planes sociales en empleo genuino

El Gobierno nacional avanza en la reconversión de los planes sociales en trabajo registrado. En San Juan ya prevén cómo será este proceso. Desde la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación explicaron a DIARIO HUARPE que funcionará con un procedimiento similar al programa Te Sumo.

La cartera de Trabajo recolectaría, en principio, los datos de los inscriptos en los planes sociales y las empresas acudirían a solicitar empleados a esa entidad. En función del departamento que residen y el perfil de las personas les darían un empleo a los beneficiarios recibiendo una capacitación previa.

El mecanismo comenzó a operar debido a que el Ejecutivo nacional anunció la incorporación de 4.000 personas al trabajo formal dentro del sector gastronómico. Esto se concretará durante el trascurso del año. De este modo, en los primeros 12 meses de la nueva relación laboral los trabajadores recibirán un incentivo de $15.000 que será abonado por el Estado. Por su parte, el empleador lo descontará del salario a su cargo abonando la diferencia que corresponda hasta completar el monto fijado.

La delegación del Ministerio de Trabajo en San Juan viene ocupándose desde hace tiempo en el proceso de implementación de la conversión de planes sociales en fuentes laborales, así lo confirmó a este medio su titular, Silvia Pérez.

La funcionaria sanjuanina relató que lo hacen desde comienzos del año pasado. El trabajo consiste en convertir el programa Potenciar Trabajo en empleo genuino. Sostuvo que esto lo gerenciaría el organismo con asiento en la provincia.

Pérez explicó cómo será la dinámica de esta conversión. Dijo que las pymes o empresas interesadas deberán ir hasta las oficinas de empleo y contactar al personal del organismo. Allí verán el perfil de las personas cargadas en las bases de datos. “Las vamos relacionando con las diferentes empresas”, indicó.

Un detalle importante es que en esta conversión el particular no perderá el beneficio social que percibe. Esto lo aseguró la delegada local del Ministerio de Desarrollo Social, Romina Albarracín. Sin embargo, no precisó datos de cuántos son los sanjuaninos que gozan actualmente de ese programa.

Te Sumo y Proteger Trabajo: la política para crear empleo

El programa Te Sumo es una política nacional que tiene como objetivo promover que las pequeñas y medianas empresas contraten a jóvenes de 18 a 24 años. Por su parte, los empresarios se ven beneficiados con una reducción en contribuciones patronales, percepción de aportes y un apoyo económico para el pago de los salarios por parte del Estado Nacional.

Por otro lado, está el programa Potenciar Trabajo que busca generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. El fin que tiene es promover la inclusión social de las personas que estén en una difícil situación económica.