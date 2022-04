En su día mundial, cómo es el arte según los artistas sanjuaninos

El 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte en honor al nacimiento de Leonardo Da Vinci. En este marco, DIARIO HUARPE habló con artistas sanjuaninos con diferentes perspectivas sobre el arte. A pesar de ser muy distintos entre sí, los tres coincidieron en algo: el arte se encuentra siempre en discusión.

Yohana “Tvrquesa” Villanueva es fotógrafa, camarógrafa, maquilladora y artista. Trabaja en el Área Creativa del departamento Rawson. Advirtió que, para ella, el arte es muy subjetivo.

Mural Matria: "Mujer no se nace, se hace" realizado por Yohana Villanueva, Leonardo Bravo, y Tamara Montaña. Foto: Gentileza.

“Darle una definición al arte es muy complicado. Ahora estamos en la etapa contemporánea del arte y la mayor problemática que estamos teniendo es que todo pasa por los ojos, todo es por la estética. Antes se priorizaba más la técnica y actualmente ya no se hace. Lamentablemente te digo, porque para mí es un bajón”, comentó.

A raíz de esto, Tvrquesa añadió que el arte tiene que trasmitir sí o sí un mensaje al público. “No es simplemente para adornar. Siempre digo que es como un abrazo, que tiene que trasmitir un sentimiento”, planteó.

Conforme a lo que explicó Turquesa, el arte vive en permanente conflicto y que “una obra despierta diferentes reacciones”. Con respecto a esto, la muralista opinó que en San Juan queda mucho por trabajar ya que aún hay mucho estructuralismo. Mientras tanto, aconsejó hay que aprender a vivir en la diferencia, apreciar la libertad y respetarla.

Aunque la profesión de Iván Manrique es el diseño gráfico, en los últimos años se ha dedicado al muralismo, al dibujo y al grabado. El artista manifestó a DIARIO HUARPE que una de las partes menos estudiadas del arte es la reacción del público ante esa obra, ya que es “el público el que le da su condición de obra de arte”.

Sin embargo, no todo arte le gusta a todo el mundo. Iván explicó que en este punto entra en juego el concepto del gusto en el arte. Esta palabra tiene una gran polémica, ya que es sumamente subjetivo.

Según la sociología, el gusto es el patrón personal y cultural de elección y preferencia de un individuo. El gusto traza distinciones entre estilos, modales, bienes de consumo y obras de arte.

El gusto, entonces, es el que define qué obra gustará y lo importante es destacar que ningún gusto es inválido. “Hay diferentes estilos de arte: surrealismo, impresionismo, expresionismo, hiperrealismo. A mí, por ejemplo, puede no gustarme el arte conceptual pero eso no significa que yo pueda desestimarlo o decir que eso no es arte. Nadie tiene el poder para hacer eso”, planteó.

Casona con poste, de la serie Archipiélago de Adobe. Iván Manrique. Foto: Gentileza.

Finalmente, agregó que el artista hace su arte para él mismo. Según lo que él necesita y quiere. De ahí en más, si es gustado por la crítica y el público, es un plus. “Yo no hago esto para recibir el aplauso, no me dejo llevar por la crítica”, concluyó.

El Museo Franklin Rawson, motor del gusto artístico de los sanjuaninos

DIARIO HUARPE habló con Carlos Gómez Centurión, arquitecto y pintor sanjuanino sobre la recepción del arte por parte de los co-provincianos. Para él, el hito que marcó un antes y un después en la provincia fue la reinauguración del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Mpbafr).

“Antes toda la actividad artística estaba centrada solo en la universidad. Con la irrupción del museo, que no solo abre el juego a gente joven, a sanjuaninos y a gente de otros lugares que viene a exponer, ha habido un cambio notable cualitativo muy importante respecto del público y de los artistas en general”, comentó.

Carlos Gómez Centurión. Foto: Gentileza.

En suma, Gómez Centurión explicó que actualmente hay una visión contemporánea, actualizada y sofisticada con respecto al arte en la provincia.

Con esto concuerda Manrique, quien dijo que en el Museo Franklin Rawson llegan cada vez más corrientes y artistas nuevos. “Hoy en día hay un público que espera esa obra, ya sea tradicionales o no tan tradicionales”, declaró.

Además, dijo que hay una buena recepción de las obras y colecciones del Mpbafr le dan el puntapié inicial a la gente para que se relacione con el arte. “El público está apreciando y aprendiendo mucho sobre el arte en San Juan".