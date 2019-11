En Suiza, una cumbre artística buscará generar ideas innovadoras que tengan incidencia en lo social

POR AGENCIA TÉLAM

Artistas, curadores y académicos internacionales participarán desde el 31 de enero al 1 de febrero de la cuarta edición de la Cumbre de Arte Verbier 2020, en Suiza, una plataforma de debate que busca generar ideas innovadoras que tengan incidencia en lo social, este año en torno a la temática "Hambre de recursos: nuestro paisaje cultivado y su impacto ecológico".



"¿Cómo avanza la cultura en un momento de crisis como el actual? Es esencial que artistas, diseñadores, arquitectos, ingenieros y otros pensadores sean parte de esta conversación", señaló la curadora de la cumbre Jessica Morgan, directora de la Dia Art Foundation de Nueva York, quien ha trabajado previamente como curadora en la Tate Modern de Londres.



A lo largo de dos intensas jornadas, en un espacio único, con vista a los Alpes suizos y ubicado a 1.500 metros de altura, la cumbre buscará debatir sobre la ecología, con la idea de lograr una reflexión innovadora que ofrezca nuevos caminos a seguir, en el marco de una programación que incluye también proyecciones de películas, talleres, música, experiencias interactivas y visitas guiadas.



La Cumbre de Arte de Verbier 2020 busca visualizar un camino armónico entre el arte, la ecología y los recursos, haciendo foco en temas como la historia del land art, el paisaje urbano, los recursos, la ingeniería y otras modificaciones de los seres humanos sobre el medio ambiente, además del futuro del arte en el contexto de una crisis ecológica.



"Los oradores que seleccioné este año tienen en común sus puntos de vista ferozmente independientes, que se basan en su pensamiento profundo y centran la atención en las preocupaciones culturales, políticas, ambientales y sociales que exploran", explicó a Télam Jessica Morgan, quien fue anteriormente curadora en jefe del Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago.



Artistas como la estadounidense Joan Jonas, pionera en video y performance, cuya práctica se centra en el peligro del cambio climático; o el dúo El último Grito, abocados a una investigación sobre la naturaleza y la representación de los sistemas, formarán parte del encuentro.



Las charlas continuarán con el austríaco Adrian Lahoud, arquitecto, curador, escritor y educador que examina las formas espaciales urbanas y el cambio ambiental a gran escala, mientras que la artista francesa Dominique Gonzalez-Foerster reinventa los "entornos" para estudiar nuestra relación con la utopía urbana y la arquitectura.



El trabajo interdisciplinario de la dupla Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla -con sede en Puerto Rico- combina abundantes antecedentes históricos con opiniones políticas contemporáneas sobre el paisaje y las poblaciones.



Artistas prestigiosos como Tino Seghal, Ernesto Neto, Olafur Eliasson, Tania Bruguera y muchos más han participado en años anteriores de la cumbre, fundada en 2014 por Anneliek Sijbrandij, un evento sin fines de lucro que busca generar nuevas ideas, visiones e iniciativas.



- Télam: ¿Cómo cree que el arte puede contribuir a los problemas más urgentes de la sociedad actual?



- Jessica Morgan: Tengo expectativas realistas y no espero que el arte cambie el mundo o incluso las opiniones de la gente (sobre todo porque el público ya está limitado a una parte pequeña y a menudo acomodada de la sociedad), pero creo que el arte puede ofrecer nuevas perspectivas y posiciones que no necesariamente se reflejan en palabras o discursos. El arte puede estar sin resolver o ser problemático de una manera que nos anima a pensar de nuevas maneras, conectando partes de nuestras vidas, sociedad, medio ambiente y economía de maneras que traen nuevos significados.



- T: El tema elegido para la cumbre gira alrededor del impacto ecológico. ¿Diría que es uno de los temas centrales que los artistas contemporáneos abordan hoy en día en sus creaciones?



- J.M.: No. Creo que para muchos artistas esto no es una cuestión que exploren en su trabajo y que, por supuesto, también está bien. Esto no significa, por supuesto, que en su vida diaria estén profundamente atentos a este contexto y a sus complejidades.



La Cumbre de Arte Verbier 2020 incluye charlas gratuitas, que además serán transmitidas online a través de las redes sociales que se pueden consultar en www.verbierartsummit.org/2020.