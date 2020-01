En un congreso ampliado, parte del MAS apoya Choquehuanca y Rodríguez como candidatos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

De cara al encuentro del próximo domingo en Buenos Aires en donde se definirá la candidatura del binomio presidencial, un congreso ampliado del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente derrocado Evo Morales apoyó anoche al ex canciller David Choquehuanca y el joven líder cocalero Andrónico Rodríguez como las mejores opciones para competir en las elecciones convocadas por el gobierno de facto para mayo próximo.



En el encuentro de ayer en Oruro, una parte importante de la estructura del partido de Morales, quien tramita su refugio político en Buenos Aires tras renunciar y denunciar un golpe de Estado en noviembre pasado, coronó al ex ministro y al carismático líder de los cocaleros del Chapare entre un grupo de precandidatos que circula hace semanas, entre ellos dos ex ministros cercanos a Morales, Diego Pary y Luis Arce.



Además, el partido llamó a defender los recursos naturales y rechazó la designación de Juan Carlos Zuleta como encargado de Yacimientos de Litios Bolivianos por considerar que busca frenar una eventual industrialización del recurso y entregarlo a Estados extranjeros, según la agencia de noticias Prensa Latina.



También repudiaron la ley que extiende el mandato de las autoridades en el poder hoy, la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones convocadas para el próximo 3 de mayo y el cierre de más de 50 radios comunitarias, y pidieron movilizarse a partir del 22 de enero próximo, cuando formalmente termina el mandato que Morales ganó en 2014.