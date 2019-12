En un mensaje a las Malvinas, primer ministro británico respaldó derecho de autodeterminación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El primer ministro británico, Boris Johnson, renovó hoy su respaldo al derecho de autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas y les dijo que "eso no va a cambiar" durante su mandato, en un mensaje enviado con motivo de las fiestas de fin de año.



"Permítanme asegurarles que nuestro apoyo a su derecho a determinar su propio estatus político no va a cambiar", les dijo Johnson en el mensaje que fue publicado hoy en el periódico de las islas, el Penguin News.



En ese marco, el primer ministro británico recordó el referéndum, que se celebró en las Malvinas en el 2013, donde el 99,8 por ciento de los habitantes votaron a favor de mantener su estatus político como territorio del Reino Unido de ultramar.



"Hace solo unos años, un abrumador 99,8 por ciento de ustedes votó para permanecer como territorio británico en el extranjero, y si he aprendido algo de mi tiempo como Primer Ministro, es que no estoy en el negocio de ignorar los resultados del referéndum", añadió.



En un tono coloquial, Johnson le dijo a los isleños que "pueden estar seguros que si bien puede que estén a ocho mil y tantas millas de distancia, las Falklands y su increíble pueblo estarán en mis pensamientos esta Navidad y durante mi tiempo como Primer Ministro".



En el mensaje, destacó asimismo que "lo más importante del 2019 fue el inicio de un segundo vuelo comercial a América del Sur, un logro inmenso para todos quienes participaron y el resultado de unos meros 20 años de planificación y negociación, lo cual es en realidad un cambio bastante rápido para los estándares normales de los políticos".



Se refirió de esa manera a la nueva ruta comercial operada por Latam Airlines Brasil, que comenzó a operar en noviembre y permite conectar la ciudad brasileña de San Pablo con las Malvinas, con escala en la ciudad argentina de Córdoba.



El primer viaje, que se concretó el 20 de noviembre, pudo realizarse luego de que lo autorizara el juez federal argentino Luis Rodríguez, al rechazar un pedido de medida cautelar para suspender el vuelo.



"Creo que el nuevo enlace desbloqueará nuevas oportunidades para todos los isleños", aseveró Johnson en el mensaje a los isleños.



Por último, el funcionario británico anunció que para fines de 2020 las islas "estarán libres de campos de minas, un gran logro".



Desde la guerra de 1982, que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, las islas permanecen pobladas de miles de minas que fueron plantadas durante el conflicto y aún no terminaron de ser desactivadas.