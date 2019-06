En un sábado plagado de partidos, se destaca el clásico San Martín - Desamparados

Con siete partidos comenzará a jugarse este sábado por la tarde la 12° fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol, entre los que se destaca el clásico sanjuanino entre San Martín y Desamparados.

Los partidos arrancan a las 16.00 y el clásico se jugará en el Predio Emmanuel Mas solamente con parcialidad local. Mientras que el resto de los partidos serán los siguientes: Del Bono vs Villa Obrera, Alianza vs Aberastain, Trinidad vs Carpintería, Árbol Verde vs Rivadavia, Atenas vs Unión, Colón vs 9 de Julio. Mientras que el miércoles de la próxima semana se completará con el juego entre Marquesado vs Peñarol.