En una elección polarizada, San Luis elegirá diputados nacionales el próximo domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los ciudadanos de San Luis elegirán el domingo presidente y vicepresidente y dos diputados nacionales en lo que se estima será una elección polarizada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, según los resultados registrados en los comicios de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) realizadas en 11 de agosto en la provincia.



El padrón en la provincia, que incluye agregados y tachas, es de 389.660 electores, de los cuales 195.222 son hombres y 194.438, mujeres.



La Justicia Electoral Federal de la provincia reportó que se votará en 1.219 mesas ubicadas en 236 establecimientos, bajo el control de 279 delegados y 2.438 autoridades de mesa.



Según los datos del escrutinio definitivo de las PASO 2019, los candidatos a presidente y vicepresidente del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández, obtuvieron en la provincia el 44,23 % de los votos, mientras que los postulantes de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Miguel Pichetto, el 34,09 %.



San Luis renovará dos de sus cinco diputados nacionales, ya que se vence el mandato de Ivana Bianchi y Andres Vallone, dirigentes que responden al actual senador Adolfo Rodríguez Saá.



El espacio Juntos Por la Gente no presentó lista para esos cargos luego de la derrota en la elección a gobernador de la provincia el 16 de junio último y, si bien anunciaron su apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos, aclararon que no acompañarán las candidaturas a diputados nacionales que representan al oficialismo provincial, dirigido por su hermano y actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá.



Así, el Frente de Todos liderado por Alberto Fernández competirá por esas bancas con el actual vice gobernador, Carlos Ponce y a Ayelen Mazzina, concejal de la capital.



Juntos por el Cambio impulsa la candidatura del actual diputado provincial, Alejandro Cacace y de la dirigente de Avanzar, María Eugenia Gallardo.



Los candidatos de Consenso Federal, que llevan como candidato a presidente a Roberto Lavagna y como vicepresidente a Juan Manuel Urtubey, postulará a los representantes del GEN, Claudio Álvarez y María Eugenia Ciminari.



El Frente de Izquierda, que postula como presidente a Nicolás del Caño y como vicepresidente a Romina del Pla, llevará en la competencia electoral para la diputación Nacional a Johana Gómez e Iván Amado.



Unite por la Libertad y la Dignidad, cuya fórmula presidencial está integrada por José Luis Espert y Luis Rosales, y el Frente NOS, que impulsa a Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, no presentarán propuestas para la diputación Nacional en la provincia.