Encontraron a una menor descalza deambulando en Santa Lucía

Una situación que conmocionó a los efectivos de la Comisaría 5ª de Santa Lucía sucedió durante las primeras horas de este miércoles tras la celebración de Año Nuevo cuando advirtieron que una menor de alrededor de 3 años caminaba sola y descalza en la transitada zona de calle Gorriti y Acceso Este.

Después de poner a resguardo a la pequeña, los policías la llevaron hasta el Hospital Guillermo Rawson donde constataron que se encontraba en buen estado de salud. Una vez que pasó esto fue llevada nuevamente a la sede policial a la espera de averiguar el paradero de sus padres.

Mientras tanto, se le dio intervención a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia como también a la Asesoría de Menores para atender la situación.

Quienes se acercaron al tiempo en la comisaría fueron los tíos de la menor. Estas personas habrían tenido al cuidado de la nena mientras los padres atendían compromisos personales, según dijeron en la Policía. No obstante, ambos mayores quedaron demorados aparentemente en estado de ebriedad.

Finalmente, los padres de la niña se dieron cita en la comisaría para buscarla. De acuerdo a lo que trascendió se trata de un médico y una abogada de quienes no se conoció la identidad, pero que no pudieron llevarse a su hija en tanto las autoridades no completen los trámites de rigor para averiguar en qué contexto se extravió y detalles que hacen al caso.