Encuentran muerta a otra joven estrella de K-pop

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Goo Ha-ra, ex miembro del grupo Kara, uno de los precursores del K-pop, fue encontrada muerta hoy en su domicilio en la ciudad surcoreana de Seúl, informó la Policía local.



A pesar de que aún no trascendió los motivos de la muerte de la estrella de la canción, de 28 años, la investigación inicial apunta a la posiblidad de que se haya tratado de un suicidio, indicó la agencia EFE.



La hipótesis se basa en que en mayo pasado, la artista había tenido que ser asistida en un hospital al ser encontrada inconsciente en su casa, tras un intento de suicidio.



En caso de confirmarse el suicidio se trataría de un nuevo caso de este tipo que afecta al mundo del K-pop, un exitoso género musical propio de ese país, encabezado por artistas muy jóvenes, que involucra cifras millonarias.



En octubre pasado, se había quitado la vida Sulli, otra joven estrella que había sufrido bullying en las redes sociales.



Este hecho había reavivado el debate en torno a las presiones a las que son sometidas estas figuras desde muy temprana edad.



La lista de figuras del K-pop que se suicidaron incluye a a Chae Dong Ha, del grupo SG Wannabe, quien se ahorcó en 2011; y a Kim Jonghyun, del grupo SHINee, en 2017, quien dejó una nota en la que dio cuenta de la depresión que sufría.



Por su parte, en 2015, Ahn So Jin, una aspirante que fue rechazada por una empresa para integrar un grupo femenino también se quitó la vida.