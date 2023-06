¿Enojo? Las frases de Tony Kroos por la salida de Benzema

En las últimas horas, Tony Kroos dedicó algunas palabras a la salida de Karim Benzema del Real Madrid. Cabe recordar que el francés seguirá sus pasos en el fútbol árabe, lo que sorprendió a millones de fanáticos en el mundo. De esa forma, en una entrevista con el diario Marca, el campeón del mundo en Brasil 2014 no se guardó nada. De hecho, dejó comentarios fuertes.

"Irte o no, es decisión de cada uno. Hay muchas circunstancias que contribuyen a una decisión. Benzema que llegó al Madrid con 20 o 21 años. Lo que aportó al club, los goles importantes que marcó está ahí y lo que logró el año pasado fue sólo la guinda del pastel. Hay pocos delanteros en los últimos 15 años que pudieran manejar el balón como él, que no sólo metieran goles. Fue un gran placer jugar con Benzema", dijo Kroos.

Por otra parte, Tony destacó: "Todos pensábamos que quería terminar su carrera en el Madrid. Todo fue muy rápido y para él era importante despedirse del Bernabéu. En general, se notó que se preparó en poco tiempo. De lo contrario, se habría organizado más, se habrían preparado más cosas para él. Fue una despedida apropiada debido al poco tiempo que hubo de reacción".

"Creo que pocos sabían que se iba y muchos que se enteraron con el comunicado oficial del club. No hubo discurso ni nada. En lo personal, yo ni siquiera hablé con él del tema porque al final es su decisión. Si quiere decirle algo a alguien, lo hará. Y si no, entonces no. Fue oficial en algún momento de la mañana y luego tuvimos la oportunidad de despedirnos tras el partido", reconoció el alemán.

Más palabras de Tony Kroos

Sobre el fichaje de Bellingham, Tony Kroos dictó: "Es un jugador top que muchos equipos querían por su calidad y edad. Por lo general, tengo mucha confianza en los que toman las decisiones en el Madrid. No le he hecho un seguimiento exhaustivo, pero he visto al Dortmund en la Champions League. Aquí tenemos jugadores que que vinieron por por mucho dinero y, básicamente, el Madrid ha supuesto un paréntesis en su carrera (Eden Hazard). Se hizo un gran inversión y creo que todo el mundo entiende que no fue un traspaso tan bueno".