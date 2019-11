Entran armados a una distribuidora de fiambres y roban a empleados y clientes en Mataderos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Cinco delincuentes robaron a mano armada en una distribuidora de fiambres el dinero de la venta diaria y las pertenencias de empleados y clientes, informaron fuentes policiales.



El robo fue ayer a la tarde en la fiambrería ubicada en Cañada de Gómez y Emilio Castro, donde por una cámara de seguridad del comercio se muestra la llegada de cuatro delincuentes armados para robar las pertenencias y el dinero de la recaudación a los comerciantes.



En un auto Fiat Siena gris en marcha esperaba un quinto ladrón, y los malvivientes escaparon sin que hayan sido localizados aún por la policía.



Esta mañana, el dueño de la distribuidora de nombre Marcelo, le contó a los medio de prensa: "Por suerte no lastimaron a nadie porque fue todo muy rápido y actuaron muy tranquilos. Eran personas de unos 22 años. Todos estaban a cara descubierta y con armas, solo uno tenía una gorra".



"Lo importante fue que no lastimaron a nadie. La plata que robaron no importa, lo que importa es la vida de los chicos que trabajan y los clientes. Robaron y escaparon en un auto gris. Ya estamos cansados de robos, pero tenemos que seguir trabajando", sostuvo el comerciante.



La investigación se encuentra a cargo de la Policía de la Ciudad que trabajaban para tratar de identificar a los delincuentes y rastrillar las diferentes cámaras de seguridad de las calles de Mataderos.