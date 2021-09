Entre selfies y autógrafos, el equipo Renault Castrol Team presentó a sus pilotos en la Axion Energy

En la tarde de este jueves se llevó a cabo la presentación del equipo Renault Castrol Team que participará este fin de semana en una nueva fecha del Súper TC2000 en el Autódromo San Juan Del Villicum, la misma se realizó en la estación de servicio Axion Energy de calle Paula A. De Sarmiento y Circunvalación.

En este jueves, los fanáticos del equipo Renault Castrol se acercaron hasta la Axion Energy y aprovecharon para sacarse fotos con el auto que estaba en exhicición, como también conocer a los pilotos, sacarse selfies con ellos y pedirles autógrafos, todo en un ambiente de risas y anécdotas en la tarde sanjuanina.

(Fotos: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE)

El campeonato de la categoría más tecnológica de Sudamérica, entra en su fase definitoria: después esta fecha en San Juan quedarán tan sólo tres carreras para definir al monarca de la temporada 2021. El piloto de Tandil Leonel Pernía viene de imponerse -en pareja con Antonino García- de gran manera en los “200 Km. de Buenos Aires” y pasó a comandar el certamen. Damián Fineschi y Matías Milla no le pierden el paso y van por más, y Tomás Cingolani quiere revalidar su mejor resultado del año.

De los cuatro pilotos del equipo Renault, en dicha presentación estuvieron sólo Pernía y Cingolani, quienes se los notó muy contentos con disfrutar de la tarde sanjuanina junto al público que se acercó hasta la estación de servicio Axion Energy.

La novena cita del año se correrá este domingo al mediodía en San Juan y la motivación del equipo está en su punto máximo. Leonel Pernía llega como puntero del Campeonato de Pilotos con una ventaja de 14 puntos sobre su escolta. Pero en contrapartida de tener el beneficio de ser el mejor del campeonato, Pernía está obligado a penalizar ocho posiciones de largada en el Sprint clasificatorio ya que en esta fecha penalizan los que marchan en las primeras ocho posiciones del torneo.

Los horarios dispuestos para la actividad en pista indican que este viernes comenzará a las 16:10 con una muestra de los autos con boxes cerrados. El sábado se hacen dos pruebas más del mapeo de los impulsores (08:00 hs. y 08:40 hs.) y a las 10:35 hs serán los primeros entrenamientos oficiales. La clasificación está dispuesta a las 14:50 hs. y la carrera clasificatoria se larga a las 17:20 hs. (25 minutos más una vuelta). El domingo vuelve la tanda de tanques llenos (08.55 hs.) y la final se correrá, a las 11:50 hs., con una duración de 40 minutos más una vuelta.

Este fin de semana se disputa el noveno encuentro de la temporada -con dos fechas por descartar de manera obligatoria por cada piloto- y el campeonato tiene como líder a Leonel Pernía (Renault Castrol Team) 141 puntos, seguido por Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) 127 puntos, Matías Rossi (Toyota Corolla) 107 puntos entre los principales puestos.

Los protagonistas

Leonel Pernía (piloto Renault Castrol Team)

“Vine a San Juan en camioneta con mi hijo y un amigo, pasé directamente al autódromo donde di algunas vueltas en el auto con mi hijo Thiago que no conocía el circuito. Es un placer que mi hijo esté conmigo en este momento. En la fecha pasada la familia Pernía vivió un momento histórico, porque corrimos el mismo fin de semana en tres categorías distintas con mi viejo y mi hijo, tres generaciones juntas. Estoy muy bien para esta fecha en San Juan, aunque tenemos que penalizar, pero tengo un buen auto, así que ojalá salga todo bien este fin de semana. Todavía no pude ganar en El Villicum, esta será una linda chance, pero soy consciente que no será sencillo porque hay buenos pilotos, pero además por las penalizaciones”.

Marcelo Ambrogio (director técnico Renault Castrol Team)

“La evolución que tuvieron los autos en Buenos Aires no creo que sea tan determinante en esta fecha. Villicum es un circuito prácticamente nuevo para todos, donde hay mucho por recorrer en materia de desarrollo y, a diferencia de la gran mayoría de los circuitos que transitamos en el año, en San Juan encontramos muy buen grip, lo que nos obliga a tomar otro camino en el setup. Hay que ensayar otra puesta a punto, por eso será determinante aprovechar cada minuto en pista en los entrenamientos programados para tratar de adaptar el Renault lo más rápido posible a este nuevo escenario”.

Ángel Sánchez Huerta (propietario de Axion Energy San Juan)

“Nuestras expectativas es que nuestro punto de venta se conozca cada vez más, porque esta estación antes era Petrobras y ahora la remodelamos entera y es Axion Energy. Nuestra intención era que la gente conociera el lugar y que se sacara fotos con los pilotos y se llevaran su autógrafo. Gracias a Dios la gente se copó bastante porque vinieron muchos, quienes participaron de los sorteos que teníamos como un casco firmado por los pilotos y además todo el Merchandising de Axion Energy, mientras que este viernes se sorteará más Merchandising y entradas para que puedan ir al autódromo, el método para participar es viniendo a nuestra estación de servicio y firmar un cupón. Tener al líder del campeonato en Axion Energy es un orgullo para nosotros, se lo debemos a la gente de Castrol que trajo todo su equipo”.