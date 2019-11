Enzo Pérez sufrió un esguince en el hombro izquierdo y prendió las alarmas para la final de la Copa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante de River Plate Enzo Pérez sufrió un esguince acromio clavicular en el hombro izquierdo, según diagnosticó el cuerpo médico del club de Núñez, y encendió las alarmas de cara a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el 23, aunque el DT Marcelo Gallardo dijo que "no es para preocuparse demasiado".



La lesión del mediocampista mendocino se produjo en una desafortunada jugada en los pasajes finales del partido que River le ganó a Estudiantes de Buenos Aires, 2 a 0 en Córdoba, para pasar a la final de la Copa Argentina.



Pérez, pese al dolor y no poder mover con normalidad su brazo izquierdo, continuó jugando hasta el final y ahora deberá hacer una tarea especial de recuperación para el choque con Flamengo.



Mañana le realizarán estudios en Buenos Aires para evaluar el grado de la lesión, aunque Gallardo adelantó: "Los médicos me dijeron que no sería de gravedad, que estiman que en los diez días que restan para jugar la próxima final se podrá recuperar y Enzo (Pérez) podrá jugar, lo que sí ahora está con mucho dolor".



Al ser una lesión ligamentaria es más recuperable en el corto tiempo y ya mañana comenzará a realizar trabajos en kinesiología, teniendo en cuenta que el plantel está regresando en la madrugada a Buenos Aires, descansará en el Monumental -donde practicará durante la mañana-, para quedar libre por la tarde hasta el domingo a la mañana, en que volverá a entrenar con vista a la final de la Copa Libertadores.