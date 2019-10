Erdogan dice que el alto el fuego llegará cuando los kurdos sirios retrocedan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, desafió hoy las presiones de Estados Unidos y Rusia para poner fin a la invasión turca en el norte de Siria y dijo que el alto el fuego llegará sólo si los kurdos sirios abandonan "esta noche" la zona fronteriza designada. Rusia ha desplegado tropas en el territorio sirio, después de que Turquía iniciara una incursión militar en la frontera para aplastar a los kurdos sirios del norte del país. La incursión llega después de que Estados Unidos retirara de la zona a sus tropas quitando protección a las milicias kurdas, con las que se había aliado para enfrentar al grupo radical Estado Islámico. La administración kurda pidió protección al Ejército sirio, que se ha mudado a la zona, al igual que el aliado más poderoso de Damasco, Moscú, que dispuso a sus militares en una linea entre los turcos y los sirios para evitar un enfrentamiento directo entre ellos. Después de anunciar el retiro de las tropas, el presidente de Estados Unidos, presionado por el Congreso, impuso una serie de sanciones -de alcance limitado- contra Turquía. Además, ayer envió a su vicepresidente, Mike Pence, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, a reunirse en Ankara con el mandatario turco para negociar un alto el fuego. También ayer, el Kremlin dijo que Erdogan había aceptado una invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, para visitar Rusia "en los próximos días" y hablar sobre Siria. Erdogan dijo a la prensa que "no había problemas" con visitar Rusia aunque sí puso en duda un viaje a Washington planeado para el 13 de noviembre, después de que el Congreso de Estados Unidos llamara a imponer sanciones en su contra, informó la agencia de noticias EFE. En un discurso dirigido a los legisladores de su partido, Erdogan dijo que Turquía no sería obligado a detener su ofensiva ni a aceptar ofertas de mediación con los combatientes kurdos, a los que considera terroristas por sus lazos con activistas kurdos de Turquía. Prometió seguir avanzando en el territorio sirio hasta que sus tropas alcancen una profundidad de entre 30 y 35 kilómetros dentro de Siria a lo largo de un área fronteriza que Turquía considera "zona segura". La operación militar de Erdogan incumple con el pacto de Adana de 1998, firmado con Siria, en el que acordaron que Turquía solo podría avanzar hasta 5 kilómetros dentro del territorio sirio para contener las actividades del Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK). Pence llega a Turquía con el objetivo de negociar un alto el fuego, pero Erdogan, descartó que vaya a tener conversaciones directas o indirectas con los kurdos, atento a que no quiere negociar con "terroristas". "No estamos buscando un mediador de paz ni necesitamos uno", dijo. Mientras tanto, las fuerzas turcas y los combatientes kurdos mantienen fuertes combates en la ciudad fronteriza de Ras al-Ayn en el octavo día de asalto. Turquía había anunciado la captura de la ciudad hace algunos días, pero tras los combates parece incierto saber quien la controla. Los despliegues sirios y rusos parecen haber frustrado las esperanzas de Turquía de capturar la ciudad de Manjib, ubicada justo al oeste del Éufrates, en su ofensiva. El canciller ruso, Sergey Lavrov, dijo que Moscú alentará a los kurdos y al gobierno de Siria a buscar un acercamiento luego de la retirada de Estados Unidos. Además, culpó a Estados Unidos y a las naciones occidentales de socavar al Estado sirio y aseguró que esto empujó a "los kurdos hacia el separatismo y la confrontación con las tribus árabes". En otra señal del creciente perfil de Moscú, Francia sugirió que también trabajará más estrechamente con Rusia en Siria. El ministro de canciller francés, Jean Yves Le Drian, dijo en una entrevista en el canal de televisión BFM que París ahora está mirando notablemente a Rusia, dados sus "intereses comunes" en la derrota del EI en en Siria. Además, llamó a los líderes europeos y a otros miembros de la coalición que luchan contra el Estado Islámico en Siria a reagruparse ya que Estados Unidos parece querer abdicar de su papel de liderazgo en la región.