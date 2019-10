Es verdadero el video compilado donde Alberto Fernández critica la gestión de Cristina Fernández de Kirchner

Circula una pieza audiovisual que mezcla distintas entrevistas donde el candidato a presidente por el Frente de Todos critica a su actual compañera de fórmula.

Se trata de videos grabados en 2015 y 2016.

Luego de anunciar su candidatura, el ex jefe de Gabinete ratificó esas posturas.

Circula en Facebook un video en el que se ven distintos fragmentos de entrevistas de Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente de Todos, en los que cuestiona al gobierno de su compañera de fórmula, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Los posteos con el video -que dura más de 2 minutos- suman más de 20 mil compartidos y 250 mil reproducciones (ver acá, acá y acá). Uno de ellos sostiene: “¡El mejor video de todos! Queres ver a un caradura, no te pierdas este video (sic)”.

La pieza viral también llegó reiteradas veces al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para ser verificado.

Un compilado de videos verdaderos y viejos

Reverso confirmó que todas las frases fueron dichas por el candidato a presidente por el Frente de Todos y se trata de entrevistas viejas, concedidas hace algunos años.

La pieza está conformada por una compilación de entrevistas de Alberto Fernández de 2015 y 2016 -la mayoría durante el gobierno de Mauricio Macri- mezcladas con partes del discurso del primer debate presidencial del 13 de octubre último donde aparece el candidato, para construir un hilo entre los diversos fragmentos. A continuación, las frases de Fernández que se ven en el video viral y de dónde proviene cada una:

– “Creo que Cristina va a dejar su gobierno con 2 máculas indudables que es el deber de [haber] hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. Primero el encubrimiento a [Amado] Boudou, estatizando Ciccone, y segundo el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán”. La frase fue dicha el 26 de febrero de 2015 en “El Juego Limpio”, programa que dejó de emitirse en diciembre de 2017 cuando el periodista Nelson Castro se despidió del ciclo.

Aquel día el juez federal porteño Daniel Rafecas desestimó la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 sobre el presunto encubrimiento en la causa por el atentado a la AMIA, que provocó 85 muertos en 1994. “¿Qué es lo que dice Rafecas? El delito de encubrimiento no existió, porque no se comenzó a ejecutar, porque Irán nunca aprobó el tratado. Pero él no dice que el delito no existió, dice que el delito en todo caso quedó en una etapa preparatoria porque faltó una etapa, que fue la aprobación de Irán”, explicó Fernández, jefe de Gabinete entre 2003 y 2008.

Además, sostuvo que para él “el acto de encubrimiento es la firma del acuerdo” e hizo referencia a una columna de opinión publicada en La Nación en febrero de 2015 con sus críticas al pacto.

-“No. La verdad, para mí esto es un gran desconsuelo, es un gran desencanto. Yo hubiera querido que nada de esto ocurra, ocurrió”, dice Fernández en el video viral ante la pregunta de Nelson Castro de si nunca se había dado cuenta de hechos de corrupción durante el gobierno de Néstor Kirchner. La conversación se dio el 26 de agosto de 2016 en “Bella Tarde”, otro programa que fue conducido por el periodista hasta diciembre de 2018 junto con su colega Paula García.

En la grabación de la entrevista original, se ve además que Fernández dice: “La verdad es que muchos piensan que un jefe de Gabinete es sabedor de todo lo que ocurre, y no es así. (…) Decir que el jefe de Gabinete mandaba recursos para pagarle a [el empresario Lázaro] Báez es la mayor estupidez que escuché en mi vida. El 90% de un presupuesto que dispone qué se le paga por obra pública a la provincia de Santa Cruz y a todas las provincias, ¿sabés dónde está? En el presupuesto nacional”.

-“Es necesario que Cristina explique, y que explique claramente, no que se enoje. Que explique, no que mande a un matón como Dalbón [N.de R.: en referencia a Gregorio Dalbón, abogado de Fernández de Kirchner] a insultar por los que dicen que….que expliquen”, dice Fernández en el siguiente fragmento, que también corresponde a “Bella Tarde”. En la entrevista original, cuando el candidato habla con Castro sobre la situación judicial de la ex presidenta, agrega: “Porque cuando a mi me dicen ‘¿vos qué sabías?’ Yo me siento y explico todo, y si quieren mis cuentas se las doy, y si quieren ver mi patrimonio vayan y revísenlo, yo no tengo problema”.

-“Un gobierno que renegaba de la política fashion, ¿cómo puso a Boudou de vicepresidente?, ¿cómo hizo eso? Un gobierno que decía que era necesario poner fin a la corrupción menemista, ¿cómo explica a López [N.de R.: en referencia a José López, ex secretario de Obras Públicas durante el gobierno de los Kirchner] con 9 millones de dólares en el baúl del auto, cómo lo explica?”, respondió el candidato ante la pregunta de un futuro acercamiento con Fernández de Kirchner en el programa “Intratables”, que emite América, el 21 de noviembre de 2016.

“Yo en el fondo sigo creyendo en las mismas lógicas que nos llevaron al gobierno en el año 2003, sigo creyendo todo. Y lo que creo es que muchas de esas cosas se desvirtuaron. La verdad es que yo no cambié. Cambiaron ellos”, agregó.

-“Estoy tan indignado como usted con [José] López. Yo quiero tanto como usted que se descubra lo de Báez, lo de López”, le dijo Fernández a Castro en otro de los fragmentos del video viral, segmento que también corresponde al programa de “Bella Tarde”. En el video original, se ve que esto lo dice luego de explicar que “por el jefe de Gabinete no pasa todo”: “Se dicen estas cosas, se lanzan barrabasadas y todo el mundo las repite, y como el mundo está indignado”.

-“Uno ve semejante cosa. Yo no puedo decir que los Kirchner no tienen que ver con los Báez si van al mausoleo de Néstor juntos. ¿Cómo no van a tener que ver?”. Este fragmento corresponde a una entrevista de 2016 durante el programa “Plan M”, conducido por el periodista Maximiliano Montenegro y emitido por Canal 26. Luego, agregó, en relación a los casos de corrupción relacionados con el empresario Báez y la obra pública de Santa Cruz: “Lo que espero es que alguien diga algo, que alguien explique algo. Algo más que decir: ‘Esto es una persecución’. Porque esto no es una persecución, esto son unos tipos contando plata que no sabemos de dónde salió”.

-“Porque cuando yo le decía a Cristina, ‘Cristina tenés un déficit fiscal que se te está yendo de las manos’, me decían que me mandaba Magnetto [N. de R.: en referencia a Héctor Magnetto, CEO de Clarín]. Se le fue de las manos el déficit fiscal”, dice Fernández también en el video viral, que corresponde al mismo día de “Intratables”.

En el siguiente fragmento, parte del mismo programa, continúa: “Si defiende a la gente alguien que decía que en Argentina la pobreza había desaparecido. Cuando vos invisibilizás a los pobres, lo que estás haciendo es desamparándolos. Porque como le estás diciendo a la gente que no existen, nadie se ocupa de ellos. Y esto lo hizo Moreno, esto lo hizo Moreno [N. de R.: en referencia a Guillero Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación durante el kirchnerismo]”. “Esas son las cosas que yo digo ‘debemos darnos un profundo debate y charlarlo’. Yo con Máximo estas cosas las hablo”, concluye en la entrevista original.

¿Qué es lo que dijo Fernández desde que se postuló como presidente?

Las frases del candidato a presidente sobre el tratado con Irán derivaron en una visita al juzgado federal de Claudio Bonadio. El 10 de julio último, Fernández fue llamado a declarar como testigo en la causa del Memorándum con Irán a raíz de sus declaraciones en “El Juego Limpio”. En su declaración ante el juzgado ratificó su posición y sostuvo que siempre fue “crítico de la decisión del Memorandum”, y que sus dichos fueron una “opinión” sobre una decisión política no judicializable y tuvieron que ver “con el momento en que el juez [Daniel] Rafecas desestimó la denuncia”.

“Si el tribunal quisiera conocer las veces que dije que esta era una cuestión política y no judiciable, sólo debería recurrir a los archivos de la televisión de la radio y demás medios escritos”, afirmó.

Fernández sostuvo que no cambió sus opiniones respecto del gobierno de la ex mandataria, especialmente del segundo mandato. “Las críticas que tuve para con el gobierno de Cristina las mantengo”, dijo en mayo último, después de anunciar su candidatura a presidente junto con su compañera de fórmula, y explicó: “Durante el gobierno de Cristina se tomaron decisiones poco felices que yo no hubiera tomado”. También ha defendido a la ex mandataria en sus causas judiciales al sostener que ella es “inocente”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo que une a más de 100 medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña.

Las vías de contacto para sumarse son:

por mail a info@chequeado.com

por WhatsApp

y /ReversoAr en todas las redes