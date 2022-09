¡Escándalo en PSG! Lesionaron a una figura "para que no pudiera volver a jugar"

Sin lugar a dudas, el París Saint-Germain atraviesa días muy movidos por un escándalo que salió a la luz. En las últimas horas, revelaron que una de sus figuras fue lesionada a propósito. Incluso, el objetivo fue que no pueda regresar a las canchas. Se trata de Kheira Hamraoui, jugadora del elenco francés, quien fue agredida brutalmente por un grupo de personas encapuchadas en 2021.

Ahora, Manzi N., un delincuente de 19 que resultó detenido por el hecho, dialogó con la prensa y el sitio Le Parisien reveló sus declaraciones. Allí, el mismo que la compañera de equipo de la víctima, Aminata Diallo, fue cómplice del hecho. "Prefiero decirte toda la verdad... Estoy cansado, quiero ser honesto... Fui yo quien cargó la barra de hierro y fui yo quien golpeó a Kheira Hamraoui mientras mi cómplice fingía agarrar a Aminata Diallo", partió diciendo el malviviente.

"Le di dos golpes en la pierna. Efectivamente, esta quinta persona cuya identidad no deseo brindarles estuvo en contacto con un individuo que se presentó como amigo de la prima de Aminata Diallo. Quería que fingiéramos atacar a Aminata Diallo y atacar a Kheira Hamraoui. Creo que fue por un partido. Aminata (Diallo) quería jugar pero no había sido elegida, así que Kheira Hamraoui tuvo que ser lastimada para que no pudiera jugar", agregó Manzi.

Terrible caso en PSG

Por otro lado, la jugadora Aminata Diallo, de 27 años, quedó imputada por "violencia agravada" y "asociación con malhechores". No obstante, luego fue puesta en libertad bajo control judicial, siendo la principal sospechosa de haber diagramado la golpiza que le propinaron a Hamraoui. También, peritos informáticos pudieron encontrar en su computadora algunos términos como "cóctel de drogas peligrosas" y "romperse una rótula".

“Ha quedado así fehacientemente probado que Aminata Diallo alimentaba un odio real contra su compañera del PSG, a la que consideraba un obstáculo para su propia carrera deportiva”, destacaron en el informe los investigadores del caso que pone en alerta a todos en el elenco parisino. Por último, advirtieron que la mujer en cuestión sufría una "deriva psicológica lenta que se ha vuelto, por así decirlo, patológica".