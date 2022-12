¡Escándalo! Estados Unidos quiso desafectar a una figura en el Mundial por un hecho viral

Estados Unidos se lució en el Mundial Qatar 2022, pero no pudo llegar a semifinales como querían. Si bien lograron superarla fase de grupos como segundo del Grupo B y cayeron con Países Bajos en los octavos de final, hicieron un gran torneo. Sin embargo, la noticia pasó por otro lado cuando quedaron eliminados. Giovanni Reyna es actualmente una de las máximas promesas de su país, teniendo chances incluso de jugar para Argentina. En la concentración en Doha suceció algo que se difundió hace horas.

El entrenador de Estados Unidos, Gregg Berhalter habló en la Cumbre sobre Liderazgo Moral del HOW Institute for Society. 2En este último Mundial, tuvimos un jugador que claramente no estaba cumpliendo con las expectativas dentro y fuera del campo. Como equipo, nos sentamos juntos durante horas para deliberar qué íbamos a hacer con este jugador", fue lo que partió resaltando sobre el tema.

"Estábamos listos para reservar un pasaje de avión y mandarlo a casa, así de extremo era. Y todo se redujo a que íbamos a tener una conversación más con él y parte de la conversación era cómo nos íbamos a comportar a partir de ahora. Pero la otra cosa que le dijimos fue: vas a tener que disculparte ante el grupo, pero vas a tener que decir por qué te disculpas. Va a tener que ser más profundo que simplemente: ‘Chicos, lo siento’", agregó luego.

Estados Unidos protagonizó un hecho insólito

Por otro lado, el estratega de Estados Unidos afirmó: "Lo que fue fantástico en todo esto es que después de que se disculpó, se levantaron uno por uno y dijeron: ‘Escucha, no ha sido lo suficientemente bueno. No has estado a la altura de lo que esperamos de un compañero de equipo y queremos ver un cambio’. Realmente se hicieron cargo del proceso. Y desde ese día no hubo problemas con este jugador".

Para sentenciar con el tema en cuestión, Berhalter expuso que estuvieron muy cerca de crear una de las noticias del Mundial. "Es difícil mandar a un jugador a casa. Iba a ser una gran polémica. Se habría estado leyendo sobre ello durante cinco días seguidos. Pero estábamos preparados para hacerlo porque no estaba cumpliendo los estándares del grupo, y el grupo también estaba preparado para hacerlo", cerró.