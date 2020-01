Escasa actividad en el mercado de granos de Rosario

El mercado de granos de Rosario registró hoy una escasa actividad comercial, al igual que en las ruedas precedentes, con una mejora en el precio ofrecido por compra de trigo y girasol, y una significativa baja en el valor de compra por soja, mientras se mantuvieron los valores ofrecidos por maíz.



Aunque se destacó el volumen negociado de trigo, el mayor número de compradores activos estuvo en los mercados de maíz y soja; y, a diferencia de la jornada previa, se registró un mayor abanico de posiciones de negociación en el mercado de maíz, donde aparecieron ofertas de compra por el cereal de segunda de la campaña 2019/20.



El valor abierto de compra por soja condición fábrica fue de US$ 248 por tonelada, US$ 7 por debajo del valor ofrecido en la jornada previa, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Con la oferta de mercadería con bases de venta en valores superiores, y exigiendo mayor paridad con los mercados a término locales, los negocios fueron escasos.



En el caso del girasol, la oferta abierta de compra se ubicó en los US$ 230 por tonelada para la oleaginosa con descarga inmediata y para la entrega en febrero, US$ 5 más que ayer.



Por trigo la mejor oferta abierta fue de US$ 175/t por el cereal condición contractual.



Dentro del magro panorama de negocios este fue, probablemente, el segmento que mayor volumen de mercadería acaparó en la jornada de hoy.



Para maíz hubo más posiciones abiertas por compra de maíz, manteniendo los valores de la jornada previa.



El valor abierto por compra de maíz, condición contractual, se situó en US$ 140/t, con el maíz con descarga entre marzo y mayo del año próximo ofreciéndose en US$ 135/t, mismos valores que en la jornada previa.



La novedad en la jornada fue la aparición, nuevamente, de ofertas de compra para maíz de segunda de la campaña 2019/20.



El valor de compra por maíz con descarga en el mes de julio se ubicó en US$ 130 por tonelada, siendo el segmento que mayor volumen de negocios acaparó en este mercado.