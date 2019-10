Escrutinio: la Justicia dice que hubo "avances importantes" pero sugiere "ajustes de performance"

Un primer informe judicial sobre el desempeño de la empresa Smartmatic, encargada del escrutinio provisorio, en las pruebas piloto realizadas para poner a prueba el sistema para las elecciones del próximo 27, afirma que hubo "avances importantes" que hacen "poco probables fallas graves" aunque sugiere "algunas correcciones de formatos" y "ajustes de 'performance'". La evaluación técnica, a la que tuvo acceso Télam, fue firmada por el director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, Juan Franchino, quien actúa como veedor en este proceso, de acuerdo con lo dispuesto por la jueza federal María Romilda Servini. Allí, señala la presencia de "avances importantes en la arquitectura de la aplicación" pero indica que se detectaron "errores menores de formato de los programas". No obstante, resalta que "lo importante, que eran los tiempos de respuesta, resultaron adecuados, y la carga de servidores, razonable", y da cuenta de la necesidad de "hacer algunas correcciones de formatos y, sobre todo, de seguir haciendo ajustes de 'performance' para llegar a las elecciones con un uso más holgado de recursos informáticos". "Se considera que la prueba demostró que se habían hecho avances importantes en la arquitectura de la aplicación, que hacen poco probables fallas graves en la publicación de los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones generales del día 27 de octubre del corriente", concluye el informe del veedor. Ese escrito, que Franchino remitió a la Justicia el 4 de octubre pasado pero que recién trascendió hoy, se refiere a la primera prueba piloto realizada con vistas al escrutinio provisorio de las elecciones generales del próximo 27 de octubre, que tuvo lugar el 21 de septiembre pasado. Allí, el veedor informático señala que "atento que se trata de un test incompleto, una verificación más segura se realizará el día 5 del corriente, probando todos los componentes de la solución". De esta forma, hacía referencia a la prueba integral que se realizaría al día siguiente de presentado su informe, ya sí con el simulacro de transmisión real de telegramas y de publicación de resultados, y con la participación de fiscales y no de programas emuladores (robots), aspectos que no habían formado parte de la primera prueba. Por ese motivo, en un oficio librado hoy, la jueza federal Romilda Servini requirió al titular de la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación que eleve un nuevo informe, esta vez referido a la segunda y definitiva prueba realizada el pasado 5 de octubre, con la participación de representantes de todas las fuerzas políticas y abierta a la prensa. Ese día, tras el simulacro, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, afirmó que habían quedo "resueltas" las fallas registradas en el escrutinio provisorio de las PASO del 11 de agosto pasado, cuando una falla en el módulo de fiscales había hecho colapsar el sistema y derivado en una demora de casi una hora y media en la difusión de los primeros resultados. En tanto, disconforme con el desempeño de Smartmatic, uno de los apoderados del Frente de la Victoria, el diputado Jorge Landau, había asegurado que el ensayo había sido "defectuoso" y que la transmisión de la información seguía siendo "igual que en las PASO", cuando se verificó la falla que demoró los resultados en la noche del 11 de agosto. Si bien habitualmente la organización y los simulacros del recuento provisorio de votos son resorte de la Dirección Nacional Electoral, encargada de la organización operativa de los comicios, en el actual proceso electoral se encuentra judicializada esta instancia por un planteo realizado previo a las primarias por la alianza Frente de Todos, que objetó las cualidades técnicas de Smartmatic y pidió su apartamiento. Por lo pronto, de cara a la próxima jornada electora, el Frente de Todos pidió ahora que "se ponga a disposición de las agrupaciones políticas, el próximo 27 de octubre, el sistema de recuento provisional de resultados en línea, tanto en la sala de fiscales como en la sede de dichas agrupaciones". Ante este reclamo, la jueza María Romilda Servini intimó hoy al Gobierno, a la Dirección Nacional Electoral y al Correo Argentino a responder en las próximas 48 horas sobre la "viabilidad o factibilidad técnica" de atender el requerimiento del Frente de Todos.