Esperan asistencia perfecta en el plenario de la CGT que tendrá como orador a Alberto Fernández

La totalidad de los dirigentes que integran los diversos espacios sindicales del movimiento obrero participará mañana en el plenario de secretarios generales de la CGT, en el que expondrá especialmente invitado el presidente electo Alberto Fernández, quien ratificará su propuesta de "unidad gremial", y esbozará las líneas fundamentales del Pacto Social que promovería una vez que asuma.



Tanto el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) de Hugo Moyano, Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) del líder bancario, el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) del taxista Omar Viviani y Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional (Semun) del ferroviario Sergio Sasia coincidieron en señalar esta tarde a Télam que participarán en el masivo plenario desde las 11 en Azopardo 802.



El Fresimona deliberó ayer en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), en Belgrano al 600 de la ciudad de Buenos Aires y, luego de un debate de varias horas y algunas voces disonantes, primó la decisión de participación.



En el mismo sentido y, luego de alguna oposición interna respecto de la participación o no en el acto político en el histórico Salón Felipe Vallese, se impuso en el espacio gremial la decisión de concurrir al plenario sindical, según confiaron los voceros del sector.



La CFT de Palazzo y el gráfico Héctor Amichetti también participarán en el encuentro, en el que no habrá deliberación previa ni posterior de los secretarios generales sino solo una presencia masiva del arco sindical en el acto político al que fue invitado Fernández.



Las fuentes gremiales indicaron hoy a Télam que a partir de las 11 de mañana los cosecretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, saludarán al presidente electo de forma breve con palabras de bienvenida y que, de manera inmediata, hablará Fernández, recién regresado de México, respecto de los "grandes temas nacionales".



En ese sentido, los voceros no descartaron que el electo presidente ratifique "el necesario proceso de unidad sindical" y esboce los principales lineamientos del Pacto Social.



Esta tarde deliberó en la sede nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Andrés Rodríguez, en Moreno al 1.300 de la ciudad de Buenos Aires, la llamada "mesa chica" ampliada de la CGT, aunque sus integrantes debatieron solo aspectos organizativos, de seguridad y operativos del masivo acto que prevén para mañana.



El encuentro fue breve, y todas las fuentes coincidieron en señalar que en esta oportunidad asumió la responsabilidad total operativa del acto el cosecretario Daer.



"Se tratará de un acto netamente político y no habrá ni antes ni después del discurso de Fernández deliberación alguna del mundo sindical. Luego de mañana sobrevendrán decenas de reuniones, y muchas más luego del 10 de diciembre próximo. Esto recién empieza y falta mucho. A excepción que el presidente electo se pronuncie por la necesidad de adelantar el cambio de conducción de la CGT para antes de agosto", confió a Télam uno de los principales referentes, que participará mañana en el plenario.