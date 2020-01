Espinoza dijo que intendentes supervisarán Precios Cuidados con las "fuerzas vivas de la comunidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunció hoy que los jefes comunales participarán de las tareas de supervisión del programa Precios Cuidados "no sólo desde el Estado local" sino también con las "fuerzas vivas" de la sociedad, después de participar de una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada.



"Después de cuatro años, la mayoría de los intendentes del Gran Buenos Aires volvimos a entrar a la Casa de Gobierno para trabajar en darle soluciones a los argentinos. Me parece muy importante que estemos trabajando juntos el gobierno nacional, provincial y los intendentes en un tema tan importante como el de Precios Cuidados", planteó Espinoza en un comunicado.



El jefe comunal de La Matanza indicó que junto a sus pares trabajará "no solamente en la supervisión desde el Estado local, sino también con todas las fuerzas vivas de la sociedad, para que se involucre a defender la economía de cada una de las familias".



"Vamos a seguir trabajando, por ejemplo, en las ferias que llevamos a las plazas, para que la gente pueda comprar los alimentos de primera necesidad y de la misma calidad a precios mucho más bajos", cerró Espinoza.



Cafiero encabezó hoy una reunión en la Casa Rosada con intendentes del conurbano bonaerense enrolados en el Frente de Todos para coordinar junto con todos los niveles gubernamentales la aplicación de Precios Cuidados en sus respectivos municipios.