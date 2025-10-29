"Estamos buscando personas fallecidas", así continúa la búsqueda de los jubilados en Chubut

Han transcurrido 18 días desde la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, pareja de jubilados cuya ausencia se registró en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia. El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, manifestó que las operaciones de búsqueda se desarrollan bajo la presunción del deceso de ambos individuos.

Las tareas de rastreo incorporaron este martes el despliegue de la Policía Montada en los sectores de Caleta Córdova y Rocas Coloradas. El operativo conjunto integra más de un centenar de efectivos, equipos de canes especializados en detección de restos humanos y tecnología con drones. "Estamos buscando personas fallecidas", explicitó Iturrioz en declaraciones radiales.

El vehículo perteneciente a los desaparecidos fue localizado en una zona de topografía compleja, exhibiendo en su interior provisiones para actividades campestres en óptimo estado, junto a efectos personales de los jubilados. La ausencia de dispositivos móviles y la localización anómala del rodado constituyen elementos centrales de la investigación.

Especialistas en rescate han caracterizado la región como de alta dificultad para la movilidad, requiriéndose vehículos especializados para su acceso. Luis Zúñiga, rescatista proveniente de Neuquén, destacó la complejidad del terreno y los riesgos asociados a la orientación e hidratación en el área.

Si bien se contempló inicialmente la hipótesis delictiva, la inexistencia de indicios de violencia en el vehículo o sus adyacencias ha orientado la investigación hacia posibles extravíos accidentales. La presencia de formaciones geológicas subterráneas en la zona representa una línea de análisis adicional, aunque especialistas indican su localización distante al punto del hallazgo vehicular.

Las autoridades mantienen activas todas las modalidades de búsqueda mientras continúan los análisis del terreno y las pericias correspondientes.