Estatales tendrán un 50% de aumento en cuotas y cláusula de revisión en julio

La paritaria salarial para todos los empleados públicos de San Juan cerró con un incremento del 50% en cuotas y cláusula de revisión durante el mes de julio. A pesar de que la propuesta todavía debe ser aceptada por las bases, desde el Gobierno dijeron que es el máximo esfuerzo posible y por lo tanto no habrá otra.

Con la negociación finiquitada los estatales cobrarán el mes de marzo con una suba del 30%. De esa cifra, 20% es para compensar lo perdido por la inflación durante el 2020 y el 10% restante a cuenta de la mejora salarial del presente año. La misma se completará con un 7% en los haberes de mayo, otro 6% en julio y 7% más con octubre. Además se estipuló una cláusula de revisión durante el séptimo mes del año para evaluar el comportamiento de la inflación y los salarios.

“Esta propuesta es el máximo esfuerzo que hacemos desde la provincia. Con este incremento salarial cumplimos con la premisa de que los salarios le ganen a la inflación. Además de que hemos reconocido lo que el trabajador perdió por la inflación en el año que pasó”, comentó la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, añadió que “hicimos una propuesta superadora e histórica. Este 50% de aumento contempla lo del año pasado y lo que se estipula como inflación para este 2021”.

Al mismo tiempo resaltó que “San Juan está en condiciones de realizar este esfuerzo por tener las cuentas ordenas. Esto lo pudimos hacer por haber tomado medias de contención del gasto y hoy hacemos el máximo esfuerzo para mejorar el salario de los trabajadores”.

Este aumento de sueldo, que se verá reflejado en los recibos de sueldo desde el mes de marzo, contempla a maestros, médicos y los demás trabajadores de la administración central.

Terminada la paritaria, José “Pepe” Villa, secretario general de UPCN, el gremio con más afiliados de la provincia, comentó que “logramos 20% de recupero y 30% de aumento. Medianamente estoy conforme, no me gustó que no haya existido la suma fija para el mes de febrero, ya que marzo es largo. De todas formas tenemos la cláusula de revisión en julio y eso nos ayudará a ir monitoreando la inflación y los salarios”.

Otro de los sindicalistas que opinó tras la reunión, fue la secretaria general de Asprosa, Silvia Otto, quien expresó que “hicieron la propuesta, nosotros la bajaremos a las bases pero lo cierto es que el gobierno no hará una nueva oferta. Con este incremento estoy expectante más que conforme. Tengo miedo que en julio se dispare todo y nuevamente quedemos atrás con los salarios”.

La suba del 50% que otorgará la gestión uñaquista para los empleados públicos es histórica, pero no la mayor de los últimos años. Es que en 2019, con la cláusula gatillo vigente, la provincia terminó pagando un 56% de incremento a sus empleados.