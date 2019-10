Este es el nuevo producto que Lacoste busca confeccionar en la planta sanjuanina

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Nota del editor: en una publicación anterior realizada en Diario Huarpe, se dijo que el candidato a presidente Alberto Fernández llegaría a San Juan a inaugurar la línea de producción de la fábrica Lacoste. Sin embargo, esta información no es exacta. Lo que hará Fernandez es visitar otro emprendimiento textil, que nada tiene que ver con la marca mencionada anteriormente.

Hasta hace poco, una camisa premium de Lacoste “made in Argentina” no se fabricaba por menos de US$ 22. Reingenería de procesos y devaluación mediante (también), ya lo logran por US$ 19 y la meta es llegar a los US$ 16, es decir, menos de $1.000. La idea es confeccionar la marca en la planta de San Juan.

La planta de San Juan de Lacoste (la empresa argentina es filial directa y total desde 2018) tiene 30 años y 270 empleados. Pasaron por diversas etapas: desde fabricar muchos productos distintos y hacer “a fason” para otras marcas al presente donde se concentran camisas, algún modelo de pantalón y poco más. Esta reingeniería (hacer una camisa demanda 30 procesos) les permite hoy exportar el 60% de su producción y mirar el mundo más como una oportunidad que como una amenaza (a contramano de buena parte del entramado textil argentino).

Con un tipo de cambio competitivo y un experto galés que comanda esta reingeniería de procesos, Lacoste Argentina será un caso líder o testigo de la única coincidencia en política macroeconómica que hay en el país: exportar más para generar los dólares que nos faltan y “vender afuera” trabajo argentino.

Fuente: infonegocios