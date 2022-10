Estremecedor: el hermano del hombre fallecido en Gimnasia vs. Boca asegura que no fue "muerte súbita"

El terrible momento que se vivió en las inmediaciones del Estadio de Gimnasia terminó con un fallecido. El duelo que iba a ser frente a Boca Juniors en el Juan Carmelo Zerillo de La Plata culminó con una tragedia. César Regueiro, de 56 años, falleció de un paro cardiorrespiratorio tras la represión policial que se dio en la puerta del campo de juego. Entendiendo que Sergio Berni comunicó que tuvo una "muerte súbita", la familia lo desmintió.

Al comienzo, Oscar Regueiro, hermano de Lolo, destacó: "A mi hermano lo mató la represión policial. No es un tema de inseguridad, fue a ver un partido de fútbol como fue a ver toda la gente a la cancha. Mi hermano no muere porque la tribuna, el paravalanchas o las banderas de Gimnasia lo agredió. A mi hermano, y a las 25 mil personas que estaban en la cancha, las agredió la Policía de la Provincia de Buenos Aires".

"No se iba a evitar porque esto no fue una casualidad, esto fue causalidad. Fue preparado, hecho, por una mano negra. Investiguen... Les pregunto a ustedes, muestren un video de las cinco mil personas en el Bosque tirando piedras y agrediendo a la Policía como dicen. Un video donde se vea a una masa. El jefe del operativo tiene que estar capacitado. Se cambió la cúpula hace tres días, oh casualidad", resaltó el familiar del fallecido en la cancha de Gimnasia.

Trágica noche en Gimnasia

A continuación, informó: "En cualquier cancha, el operativo policial para entrar, seas socio, hincha, barra, lo que fuere, es que hay barandas a 400 metros y el socio o simpatizante con entrada en mano. Se hace una requisa y hay un embudo. Todos lo ven en las canchas cuando van las cámaras. ¿Cómo vas a poner la baranda pegada al cordón de la vereda? La Policía dispara los gases lacrimógenos y la pequeña brisa los mete adentro de la cancha. ¿Los gases los tiró la gente que estaba con entradas y carnet de socios?".

"Pregúntenle a mi sobrina que se le murió mi hermano en los brazos con los nietos al lado, cuando tiraron gases que una persona estaba haciendo RCP. Tiraban gases al lado de donde estaba mi hermano", cerró. Tras eso, Juan Domingo Regueiro, hermano menor de Lolo, sumó: "Seguían tirando gases al lado de mi hermano, hay un montón de testigos. Berni dice que fue por exceso de venta de entradas, no fue por eso, fue por mal accionar de la Policía".

"Se tienen que hacer cargo de lo que hicieron, mataron a una persona inocente que fue con su nieto, conmigo y su hija a ver un partido de fútbol. Cuando lo pierdo de vista a mi hermano me lo matan. Queríamos resguardarnos porque yo estaba con mi hija. El daño que nos causaron no lo repara nada. Mi hermano no sufrió un infarto... Nosotros estábamos saliendo lo más bien, cuando salimos ahí nos empezaron a atacar. Yo vi un espacio que no había gases y corrí para el lado de 1 y 60. Mi hermano salió para el lado del monumento que era donde había más quibombo, y ahí a mi hermano lo mataron", sentenció.