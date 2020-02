Estudiantes de Río Cuarto, con la incógnita de Ortigoza, se enfrenta a Platense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estudiantes de Río Cuarto, con el probable estreno de Néstor Ortigoza, se enfrentará mañana a Platense en el cierre de la fecha 17 del campeonato de la Primera Nacional, en donde estará en juego el liderazgo de la zona A de la competencia, hoy propiedad de Atlanta



El partido se llevará a cabo en el estadio Antonio Candini de la ciudad cordobesa, a partir de las 21.10, con el arbitraje de Bruno Bocca. La televisación correrá por cuenta de la señal TyC Sports.



Ortigoza, de 35 años y mediocampista que procede de Rosario Central, resultó la contratación franquicia no sólo del conjunto riocuartense sino también de la divisional.



El ex San Lorenzo, campeón en la Copa Libertadores 2014, parecía tener destino seguro en el banco de los suplentes del elenco del DT Marcelo Vázquez.



Sin embargo, una inesperada lesión que afecta a Alejandro 'Colorado' Cabrera (traumatismo en un tobillo) puso en duda la presencia del 'termómetro' del mediocampo del Estudiantes (29 puntos) cordobés.



En caso de que no se recupere, el técnico evalúa la chance de hacer ingresar desde el arranque a Ortigoza (pese al poco tiempo de preparación que lleva) o bien a Víctor Beraldi, otro de los que no está plenamente desde lo físico.



En tanto, Platense (28) necesitará olvidar rápidamente el 0-3 de la semana pasada con Ferro, en Vicente López.



El equipo del DT Fernando Ruiz no tendrá a disposición al defensor Gastón Suso (suspendido por cinco amarillas) ni al volante izquierdo Gonzalo Bazán (distensión en el bíceps femoral de la pierna izquierda)







-Probables formaciones-







Estudiantes (Río Cuarto): Adrián Peralta; Gastón Benavídez, Emanuel Martínez Schmith, Alan Vester y Lucas Suárez; Nahuel Cainelli, Gastón Bottino, Alejandro Cabrera o Néstor Ortigoza o Víctor Beraldi y Yair Arismendi; Alvaro Cuello y Javier Ferreira. DT: Marcelo Vázquez







Platense: Jorge De Olivera; Braian Lluy, Manuel Capasso, Nahuel Iribarren y Juan Infante; Roberto Bochi, Hernán Lamberti, Marcelo Vega y Leonardo Baima; Joaquín Susvielles y Javier Rossi. DT: Fernando Ruiz







Cancha: Antonio Candini (Río Cuarto)



Arbitro: Bruno Bocca



Hora de comienzo: 21.10



Televisión: TyC Sports.