Everton gana en el debut con goles de argentinos en el fútbol de Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Everton inició anoche exitosamente su participación en el Torneo Nacional de fútbol de primera división de Chile, tras ganarle por 2-1 a Universidad de Concepción, en partido válido por la primera jornada.



El equipo de Viña del Mar revirtió una desventaja inicial con los goles de los delanteros argentinos Marcos Pol (St. 26m., de penal) y Maximiliano Ceratto (St. 47m.).



El equipo visitante se había puesto en ventaja por intermedio de una conquista de Simón Ramírez (Pt. 27m.), según reflejó un informe de Radio Cooperativa.



Everton es conducido por el rosarino Javier Torrente (ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa en el seleccionado argentino).



Por su lado, Universidad de Concepción contó con el concurso del volante Alejandro Camargo (ex Comunicaciones).



En el cotejo disputado a segundo turno, Unión La Calera, con un tanto de Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia), le ganó por 2-1 a O'Higgins, en donde el también argentino Ramón Fernández (ex Estudiantes de La Plata) anotó mediante un tiro penal. En el conjunto ganador, conducido por el ex DT de Huracán, Juan Pablo Vojvoda, se alistaron también Alexis Martín Arias (ex Gimnasia La Plata), Santiago García (ex Rosario Central), Sebastián Sáez (ex Talleres de Córdoba) y Gonzalo Castellani (ex Atlético Tucumán).



En el elenco de Rancagua, en tanto, se desempeñaron Augusto Batalla (ex River), Matías Cahais (ex Boca y Racing) y Gustavo Gotti (ex Instituto de Córdoba).



La fecha continuará hoy con los partidos Antofagasta (Tobías Figueroa)-Coquimbo Unido (Matías Cano, Federico Pereyra y Gaspar Iñíguez) y Audax Italiano (Jose Devecchi y Rodrigo Holgado)-Cobresal (Leandro Requena, Sebastián López, Ariel Coronel y Alan Murialdo).



El domingo jugarán Santiago Wanderers-Universidad Católica, Huachipato-Universidad de Chile y Unión Española-Deportes Iquique.



La fecha se completará el martes con los cotejos Curicó Unido-Deportes La Serena y Colo Colo-Palestino.