Evo brindó con bolivianos en Argentina

El expresidente de Bolivia Evo Morales brindó este martes en Buenos Aires por el fin de año con representantes de la comunidad boliviana en Argentina y los llamó a “recuperar la democracia, recupera la vida y recuperar la Patria”, en las próximas elecciones presidenciales para las cuales el MAS nominará a su candidato en un encuentro en esta ciudad convocado para el 19 de enero.

“Viva Bolivia”, gritó Morales a las 50 personas invitadas a compartir un almuerzo en una casa ubicada en el barrio porteño de Liniers, donde residen muchos bolivianos. “Este año 2019 tuvimos problemas políticos no deseados. Ni siquiera habíamos imaginado que podía haber un golpe de Estado” y agregó que lo que más duele son “los hermanos muertos, pero también están destrozando nuestra economía”.

“Hemos decidido, con el permiso del gobierno argentino, que el 22 de enero, día del Estado Plurinacional, queremos festejar con ustedes en Argentina, con una gran concentración”, en la que prevé hacer un informe de sus 14 años de gestión de gobierno. “Pero también tenemos un gran desafío en este año 2020, para recuperar la democracia, con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano. Para recuperar el proceso de cambio no con violencia, no con racismo, no con fascismo, no con golpismo”, agregó. La convocatoria -añadió- es a “seguir trabajando, desde adentro y desde afuera del país, para que Bolivia vuelva a ser un modelo de desarrollo”, porque el golpe “al margen de apuntarle a los pueblos originarios, a los movimientos sociales, todo el golpe ha sido porque sin el imperio americano hemos demostrado que otra Bolivia, que otro mundo es posible, eso no lo perdonaron”.

Afuera, varios centenares de personas se concentraron en la esquina de José León Suárez e Ibarrola, con banderas y ropas multicolores. Evo Morales salió brevemente al balcón a saludarlos. Luego, en un breve contacto con la prensa, ratificó que el 19 de enero dará a conocer quién será el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que genera movimientos internos cada vez más intensos.

Fuente: Télam.