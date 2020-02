Evo Morales: "El gobierno de Áñez comenzó a cambiar la estructura económica de Bolivia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó las medidas de largo plazo que tomó la actual mandataria interina, Jeanine Áñez, porque "como es un gobierno de facto de derecha comenzó a cambiar la estructura económica del país".



"Si fuera un gobierno de transición sólo garantizaría la elección" pero "empezó con las privatizaciones, ya no hay bono Juana Azurduy. Nosotros habíamos creados un bono para mujeres embarazadas, niños y, no tengo los datos, pero había reducido bastante la mortalidad materno-infantil", aseguró el ex mandatario.



El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que como Áñez "tiene el estilo del gobierno de derecha, ha bajado la inversión social, en algunos casos la ha eliminado inclusive, empieza a achicar el Estado y sólo falta implementar una política de despidos por recomendación del Fondo Monetario Internacional".



Para Morales, "queda claro que (el de Áñez) es un gobierno por un golpe de Estado de la derecha y no un gobierno de transición".



"Nosotros vivimos un gobierno de transición con el doctor Eduardo Rodriguez Veltzé en 2005. Ni siquiera cambió los embajadores, solo garantizó las elecciones", agregó en alusión a la transición hacia las elecciones en las que ganó por primera vez la presidencia de Bolivia.