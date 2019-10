Evo Morales pide que cesen los "enfrentamientos entre bolivianos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, instó hoy en La Paz a sus seguidores y a la oposición a que cese la violencia, para calmar la tensión en el país en espera de que la Organización de Estados Americanos (OEA) investigue las denuncias de fraude electoral.



Morales compareció ante los medios poco después de la llegada al país de técnicos de la OEA que auditarán las elecciones del 20 de octubre, para ver si existe el fraude a su favor que denuncia el líder opositor Carlos Mesa.



El mandatario boliviano dijo que para "pacificar Bolivia" es necesario que sus afines levanten los bloqueos y los opositores cesen los paros de protesta.



"No nos enfrentemos entre bolivianos", exhortó Morales, luego de varios días de violencia en el país.



Anoche dos hombres recibieron disparos y murieron cuando eran atendidos en clínicas de la ciudad de Montero, a unos 50 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, territorio con tradición opositora al gobernante al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).



Los fallecidos fueron identificados como Mario Salvatierra, de 55 años, y Marcelo Terrazas, de 41, según un comunicado difundido anoche por el Ministerio del Interior, que también confirmó otros seis heridos, todos hombres, en Montero.



El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, explicó hoy en Sucre, capital del país y sede del poder judicial, que las autopsias mostraron que los dos hombres fallecieron por heridas de bala del calibre 22 largo.



Los disparos procedían de armas diferentes y la investigación judicial intenta determinar qué tipo de arma fue empleada, mientras la Policía busca a los autores, manifestó Lanchipa, quien aclaró que no se trata de armamento policial reglamentario.



Las movilizaciones y enfrentamientos entre partidarios y detractores del mandatario, se desataron en el país luego de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, que la oposición, con Carlos Mesa como líder principal, tildó de fraudulentas.



"Lamento mucho lo que está pasando en Bolivia", dijo el mandatario durante un acto en la ciudad boliviana de El Alto, donde denunció que "ganamos y empiezan las agresiones" con el fin de "anular las elecciones", informó la agencia de noticias EFE.



Evo Morales, a quien los resultados del órgano electoral dan por vencedor al frente del MAS, resultado que será auditado por la OEA, dijo en referencia a la oposición y movimientos cívicos que se movilizan a no reconocer su victoria del 20 de octubre, que "digan lo que digan, el pueblo ha ganado las elecciones".



El mandatario reclamó al Ministerio Público que investigue "caiga quien caiga" estos episodios de violencia, que se prolongan desde el día después de las elecciones.



Al tiempo que aseguró que tanto la oposición como los movimientos cívicos que no aceptan su triunfo electoral, ya habían anticipado “mucho más antes de las elecciones” que iban a desconocer el resultado, por lo que consideró que todo está “planificado” para insistir en un fraude.



"No tengo ningún miedo porque nunca montamos fraude, que se haga una auditoría, que revisen si hubo fraude o no" dijo Evo sobre las elecciones y agregó que es necesario "hacer respetar los resultados del Tribunal Supremo Electoral", que lo dieron vencedor.



El gobierno de Morales acordó la auditoría con la OEA y además invitó a México, Paraguay y España a participar, "y ojalá pueda sumarse Naciones Unidas".



"La mentira no es parte de la cultura del movimiento indígena y originario, pensar que Evo montaría un fraude es algo que no entiendo, solo queremos que se respeten las normas, que hagan respetar las normas", informó la agencia de noticias EFE, "no tenemos nada que ocultar", agregó.



En tanto, el opositor Carlos Mesa expresó en un video difundido por redes sociales sus condolencias a las familias de los fallecidos.



La cantidad de heridos es de al menos 139 desde que comenzaron los incidentes, según datos de la Defensoría del Pueblo boliviana, que hasta el momento no había registrado víctimas mortales en las grescas.