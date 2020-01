Ex Leona Soledad García es la nueva entrenadora de Urú Curé

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Soledad "Sole" García, ex integrante del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, medallista olímpica en Sydney 2000 y campeona mundial en 2002 y 2010, es la nueva entrenadora del equipo riocuartense de Urú Curé, según anunció la propia entidad cordobesa a través de sus redes sociales.



García, múltiple medallista y ex integrante de Las Leonas, surgida de Universitario de Córdoba, jugó en Argentina en GEPU de San Luis y San Jorge RC, en tanto en tierras europeas lo hizo en Rot Weiss de Alemania y en Holanda en los clubes Push, Laren y SCHC.



La propia entrenadora cordobesa, a través de un video difundido en las redes sociales, se mostró "agradecida, muy contenta, con muchas expectativas y ganas de trabajar" en este nuevo desafío en su carrera, al dirigir a las "Lechuzas" en su participación en la máxima categoría del hockey de Córdoba.



La ex Leona, que reemplazará en el cargo a Mariana Ochello, llega a Urú Curé proveniente de San Jorge Rugby Club, institución de San Rafael, Mendoza, donde dirigió la última temporada.