Ex piloto de TC 2000, Pedro Comito, falleció en accidente en Pinamar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex piloto de TC 2000, Pedro Comito, falleció hoy como consecuencia de las heridas sufridas, tras una accidente con su moto en las cercanías de la localidad balnearia de Pinamar, en la Costa Atlántica.



El infortunado empresario inmobiliario, de 62 años, perdió el control de su motocicleta Honda, de color rojo y blanco, y cayó al asfalto, cuando se hallaba en los senderos lindantes a Costa Esmeralda, un bosque cercano a Pinamar.



Pese a que amigos lo llevaron al hospital de Pinamar, el ex piloto no resistió la intervención quirúrgica que le practicaban y “falleció en el quirófano”, según informaron a Télam fuentes médicas.



Comito había nacido el 5 de julio de 1957 en la barriada bonaerense de Lomas de Zamora. Paralelamente a su actividad inmobiliaria, el empresario también exhibió una recortada trayectoria en el automovilismo local.



Hizo sus comienzos en la Fórmula Renault, a mediados de los '90, aunque luego, en 1998, corrió con un Volkswagen Pointier en la división TC 2000, en el equipo Crespo Competición.



Unos años más tarde, en el ciclo 2004-2005 y en forma salteada, Comito participó de algunas carreras bajo el equipo que regenteaba Oscar Fineschi, pero con un Honda Civic.



El episodio quedó bajo la investigación de la UFI 5 de Pinamar, a cargo del fiscal Eduardo Daniel Elizarraga.