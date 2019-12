Ex policía acusado por delitos de lesa humanidad será extraditado de Francia a Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex policía Mario Sandoval, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, partirá hoy desde Francia en cumplimiento de una orden de extradición solicitada por Argentina, para ser juzgado por la desaparición de un estudiante en 1976.



Sandoval, de 66 años, viaja en un vuelo de la aerolínea Air France con destino a Capital Federal, informó la agencia EFE.



El ex integrante de la Policía Federal es sospechoso de haber participado de más de medio millar de asesinatos y secuestros durante la última dictadura.



Desde 2012 Argentina reclamaba su extradición, que finalmente fue aprobada por el gobierno de Emmanuel Macron el 21 de agosto último, aunque solo por la desaparición del estudiante de arquitectura Hernán Abriata en 1976.



Sandoval se encontraba en Francia desde 1985.



Después de que el gobierno francés firmó la orden de extradición, el ex policía acudió al Consejo de Estado, máxima instancia administrativa de Francia, con el argumento de que los delitos que se le imputaban ya habían prescrito.



El Consejo de Estado rechazó el recurso el 11 de diciembre, al considerar que, al no haberse demostrado la muerte del estudiante, no podía comenzar a contar el periodo de prescripción.