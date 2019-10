Ex presidente del Banco Central asegura que restricciones cambiarias llegan "tarde y mal"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli consideró hoy que las restricciones para la compra de dólares para atesoramiento de particulares debieron "hacerse hace mucho tiempo y ahora lo hacen tarde, mal y de una manera mucho más profunda", a la vez que defendió un esquema de "tipos de cambio múltiples".



Las limitaciones "tienen que ver con un modelo de endeudamiento, de fuga de capitales y de menospreciar las cuestiones cambiarias", sostuvo Vanoli en declaraciones a radio 10.



Ante la "gran vulnerabilidad" de la economía, agregó el ex funcionario, "no quedaba otro remedio en este clima de desconfianza y de incertidumbre, porque el Gobierno no podía seguir quemando reservas".



"Desde el 10 de diciembre, con políticas consistentes, lentamente se podrá salir de algunos de estos controles; no de todos porque algunos tienen que permanecer en una economía en desarrollo", dijo Vanoli.



El ex titular del BCRA consideró que "hay que racionalizar el uso de divisas y de dólares que no son infinitos en una economía, y hay que privilegiar las importaciones esenciales y los insumos críticos".



Es decir, agregó, "todos aquellos factores que nos permitan producir y desarrollarnos", en lugar de los "usos suntuarios".



Vanoli alentó "una economía en moneda nacional, de manera voluntaria, gradual, dando los instrumentos para poder ahorrar en pesos y resolver la cuestión inmobiliaria; es decir, una transformación estructural que va a llevar tiempo".



"Lamentablemente, las medidas (del BCRA) pueden ser antipáticas, pero son absolutamente necesarias para evitar un colapso mayor", consideró el ex banquero.



Recordó luego que el gobierno anterior permitía con el "dólar ahorro" comprar por hasta 20% del salario, entre 2013 y 2015, "cuando se relajaron las restricciones profundas de 2011-13".



En cuanto a un eventual desdoblamiento del mercado cambiario, Vanoli advirtió sobre las "ventajas y desventajas a analizar", aunque juzgó "necesario que haya distintos tipos de cambio, ya que el dólar para la producción de soja concentrada no puede ser el mismo que para una economía regional o para viajes al exterior".



"La gran discusión -evaluó - pasa por si eso tiene que ser formalizado, mediante un dólar comercial y otro financiero, como existió en otro momento, o se hace a través del sistema impositivo a través de las retenciones y los subsidios".



Vanoli señaló que "tener un sólo dólar y permitir una devaluación genera una inflación muy grande y muchas injusticias, porque hay sectores que tienen una gran renta con un dólar alto, y sectores que por otro lado necesitan, en una economía devastada y con tarifazos, un tipo de cambio más alto".



Defendió por último "mecanismos que permitan sostener el salario y que generen cierta equidad en los ingresos", lo cual requiere "tipos de cambio múltiples, para atenuar las desigualdades y amortiguar los impactos negativos de un dólar alto en la economía".