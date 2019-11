Expectativas ante la inminente sentencia por los abusos en el Próvolo de Mendoza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mientras se espera la inminente sentencia a los dos sacerdotes y el jardinero acusados de abuso sexual de menores en el instituto religioso Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza, víctimas como Daniel Sgardelis, del colectivo de la filial de la entidad en La Plata, afirmó que para él "es un sueño" que se llegue al final de un proceso que demandó tres años de investigaciones.



Señaló que espera con mucha expectativa la sentencia a los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el jardinero Armando Gómez (49), imputados por 25 hechos de abuso sexual de menores sordos o hipoacúsicos del Instituto Próvolo de Mendoza.



"Esto que yo miro es como un sueño para mí, ahora me estoy dando cuenta y estoy viendo esto es lo que va a suceder en La Plata. Todo esto me encadena, primero en Mendoza, segundo en La Plata", dijo Sgardelis, quien viajó a la provincia para acompañar a víctimas mendocinas.



"Adentro esto era tan cerrado, era inaccesible, no podíamos pasar, era como una piedra, una pared para los que pudieron salir y decir todo. Fue muy difícil y ahora que nos ven y veo esto me siento muy contento", puntualizó ante una consulta de Télam.



La audiencia en la que se conocerá la sentencia en el juicio en el que están imputados dos sacerdotes y un ex empleado comenzó pasadas las 9 y el Tribunal consultó a los imputados si querían expresar algunas palabras antes del veredicto, pero ante la negativa se llamó a un cuarto intermedio hasta el mediodía, cuando se conocerá la sentencia para los tres imputados.



Por su parte, Francesca Carrasco, vocera de los sobrevivientes de abuso eclesiástico de Chile, sobre esta jornada dijo a Télam: "Como hermano y hermana chilenos venimos a exigir que el Estado haga justicia, y haya verdad y reparación para las víctimas, sobrevivientes y familiares del caso Próvolo".



"Sin dudas es un paso enorme, es un inicio de una etapa final con este juicio, esperemos sea favorable (para las víctimas) y que haya justicia por estos casos horribles", concluyó Carrasco.



Una referente, sobreviviente y fundadora de la red Iglesias sin Abusos, Julieta Añazco, también dejó su reflexión: "La expectativa general es muy buena. Creemos que va haber una sentencia favorable para las víctimas y sobrevivientes. Los ojos del mundo están sobre el trabajo de la Justicia" mendocina, apuntó.