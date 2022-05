Explotaron las redes: Los memes más virales de la derrota de River ante Tigre

Este miércoles 11 de mayo, River Plate sufrió una derrota más que complicada ante Tigre, en el Mas Monumental. El conjunto de Marcelo Gallardo cayó por 2 a 1 de local, quedando eliminado de la Copa Liga Profesional 2022. Por este motivo, los fanáticos de otros cuadros no le dejaron pasar el tropiezo, por lo que las redes sociales estallaron de inmediato con una ola de memes más que virales para los de Núñez.

En relación a la derrota, Gallardo no se guardó nada en conferencia de prensa, haciendo una dura autocrítica por la eliminación temprana: “Tigre hizo un buen partido, aunque no sentimos que el rival nos haya superado. Nosotros no tuvimos la mejor noche. Y, encima, si tenemos errores que nos pueden generar un impacto todo se hace más difícil. No hay otra que dar vuelta la página y tratar de ser más regulares en lo que viene, que nos va a dar enseñanzas también”.

“Tigre planteó un buen partido. Nos cortaron esas líneas de pase que nos identifica. Fueron muy agresivos en ese robo de pelota. También el gol tempranero les facilitó el juego a ellos, porque encontraban que cada corte les generaba posibilidades de contra. Y eso les dio confianza. Estuvieron bien, hicieron un buen partido. En el segundo tiempo hicieron un enfoque diferente, buscando cortar a nuestros posibles receptores", profundizó el DT de River.

Duro golpe para River

A su vez, el Muñeco afirmó: "De hecho el gol nuestro llegó con un remate desde afuera del área. Y cuando empatamos y arrancaba otro partido, llega un error no forzado que nos golpea y a ellos los agranda de nuevo. Emocionalmente nos golpeó el segundo gol de Tigre. Llegábamos con la ilusión y las ganas de llegar hasta el final en esta etapa del año, que junto con la clasificación a la próxima fase de la Libertadores eran los principales objetivos".

"Y nos quedamos en la puerta de una posible semifinal. Duele porque realmente no lo esperábamos. Nos encontramos con una mala noche en general. No pudimos fluir en el juego. No tuvimos buenas actuaciones de funcionamiento en general, las individualidades tampoco estuvieron lúcidas. Hay que digerir esta derrota amarga, que golpea, pero hay que levantarse. No todas las veces podés ganar, a veces te toca perder y hay que seguir. Esto es así”, sentenció el entrenador de River Plate.

Aquí, los memes más virales de las redes:

